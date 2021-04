COMPTER Les fans ont critiqué la famille Duggar pour avoir apparemment snobé le 6e anniversaire du fils de Jill, Israël.

Jill se dispute avec ses célèbres parents depuis des années, mais les adeptes pensent que les Duggars ne devraient pas prendre cela sur ses enfants.

Jill partagé une belle image d’Israël et son plus jeune fils, Samuel, trois sous-titré: « Joyeux anniversaire à notre homme d’Israël! Il fête ses 6 ans aujourd’hui et est un garçon si gentil! Jusqu’à présent, il a déjà bu ses céréales préférées pour le petit-déjeuner, a entendu l’annonce de son anniversaire le la radio, a ouvert des cadeaux et donné des commandes sur les détails du gâteau d’anniversaire lol. * voir mes histoires! *

« Il a des projets de Taco Bell pour plus tard dans la journée et portait fièrement son ruban de » garçon d’anniversaire « à l’école! C’est un si bon grand frère et nous l’avons vu mûrir tellement au cours de la dernière année que cela me fait souhaiter que le temps ralentisse en bas un peu !!

« Il a toujours mesuré devant @derickdillard et oncle @justdand, donc nous verrons s’il finit plus grand qu’eux quand il sera adulte! (6’2 » et 6’3 « !!) Nous vous aimons Israël et prions tu aimes Jésus de plus en plus chaque jour! «

Cependant, il semble qu’Israël n’ait pas reçu autant d’amour d’anniversaire du reste de la famille de Jill.

Il semble que seule la cousine de la mère, Amy, ait posté pour l’anniversaire du petit en écrivant: « Joyeux anniversaire Israël! »

le Duggar Snark Le compte Reddit a publié: « Anna est le SEUL membre de la famille à avoir même reconnu l’anniversaire d’Israël. Silence radio de ses parents et frères. Petty af. »

D’autres ont commenté: « Je devais en fait aller voir par moi-même. Tellement incroyablement triste. Les Duggars sont tellement préoccupés par leur image et AUCUN d’entre eux ne peut être dérangé de souhaiter un joyeux anniversaire à leur petit neveu? Y en a-t-il tellement qu’ils étaient littéralement jetables? Pas très pro vie d’entre eux. «

Un autre a déclaré: « Je sais que le bar est sur le terrain avec ces gens, mais j’espère vraiment que pour les seins d’Israël et que Meech a contacté en privé. C’est tellement triste s’ils sont mesquins avec un enfant de 6 ans. vieille »

D’autres ont sonné sur Instagram pour soutenir Jill et Israël: « Il n’est pas inutile de noter que si vos beaux-parents ont posté des souhaits de joyeux anniversaire à TOUTE votre famille, ils n’ont pas souhaité un joyeux anniversaire à ce gentil petit garçon. »

Un autre a commenté: « N’est-ce pas triste? Peut-être, et je suppose juste, parce que c’est un peu contrôlant?

« Tu vas Jill! Tu es sage au-delà de tes années. »

Jill et sa famille se sont séparés de certains des Duggars depuis leur départ Comptant sur en 2017.

La chrétienne fondamentaliste et son mari ont quitté la série car ils pensaient qu’ils étaient retenus pour des entreprises potentielles de carrière en raison des restrictions auxquelles ils étaient confrontés.

Le couple a fait des efforts pour être plus modernes en tant que parents chrétiens, et ils ont récemment expliqué qu’ils encourageraient toutes les futures filles à être «indépendantes».

En raison de leurs désaccords sur la modestie, Jill et Derick ont ​​également récemment révélé qu’ils n’a pas visité la maison de ses parents depuis deux ans.