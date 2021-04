Les fans de DRAGON’S Den ont été stupéfaits ce soir quand un homme d’affaires « grossier » a décroché un accord pour son entreprise Backballer – APRÈS avoir attaqué l’une des stars.

Irish Noel a choqué dans le Den quand il a claqué: « Vous ne pouvez pas avoir les deux! » lors de négociations tendues avec Sara Davies.

L’entrepreneur en herbe était sur le salon pour obtenir un investissement de 100000 £ pour une participation de 5% dans l’entreprise, BackBaller Foam Roller – un rouleau en mousse à double montage pour un soulagement musculaire ciblé.

Il a expliqué que la pandémie de coronavirus en cours lui avait assuré un boom des affaires alors que les clients éclaboussaient pendant le verrouillage.

Sara a été impressionnée par le produit et a même sauté pour l’essayer malgré le port d’une jupe peu pratique.

Elle a été encore plus intriguée lorsque Noel a révélé qu’il était en pourparlers avec une chaîne de magasinage aux États-Unis pour stocker son produit – Sara expliquant qu’elle était une amie proche de l’acheteur sportif de la chaîne et qu’ils pouvaient à peine répondre à la demande de produits. .

Sara a offert de l’argent à Noel – mais a demandé une participation de 35% dans l’entreprise, acceptant finalement de tomber à 25%, puis à 20% une fois qu’elle aurait récupéré son investissement.

Mais Noel était réticente à signer quoi que ce soit à plus de 10% – et n’était pas amusée par son commentaire sur le remboursement de l’argent.

Il a glissé: « Je ne pense pas que cela rend les choses beaucoup plus sucrées, c’est comme avoir votre confiture des deux côtés.

« Mon offre actuelle est de 10% et cela ne vous rend pas votre argent, vous ne pouvez pas l’avoir sur les deux tableaux, Sara – honnêtement. »

Sans se décourager, Sara a répondu: «Je ne peux pas jouer sur les deux tableaux, mais j’ai un portefeuille d’entreprises qui me rapporte beaucoup d’argent.

« Vous avez celui-ci, et je vous offre l’opportunité de faire tourner la fortune de cette entreprise avec mon aide et mon soutien. Parce que vous en avez besoin de beaucoup. »

Tous les Dragons ont été visiblement stupéfaits par l’échange – et les co-stars de Sara ont été encore plus surpris lorsqu’elle a accepté l’accord de 10% – à condition qu’elle récupère son argent dans les 12 premiers mois.

Les téléspectateurs à la maison ne pouvaient pas non plus croire que Noel « effronté » avait empoché l’argent et s’était précipité sur Twitter pour partager leur réaction.

L’un d’eux a écrit: « Tellement impoli! Le gars effronté a eu de la chance. »

Un autre a ajouté: « Oh oui, elle peut l’avoir dans les deux sens fils. Elle a quelque chose à vendre, dont tu as besoin. »

Un troisième a dit: « Wow, je n’ai pas vu cet accord venir ……… .. »

Un autre s’est exclamé: « Est-ce que Sara est folle? Je ne ferais pas du tout confiance à ce type. »

Un spectateur impressionné a écrit: « Le charme irlandais a fonctionné! »