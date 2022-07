Les fans de Donald Trump choqués par l’ancien président “au visage frais” et se précipitent pour le féliciter alors qu’il joue avec des stars au LIV Golf

L’ANCIEN président Donald Trump a laissé ses partisans choqués par son regard frais alors qu’il accueillait le tournoi LIV dans son club de golf Bedminister New Jersey.

Des vidéos publiées sur Twitter jeudi ont montré Trump, arborant un chapeau MAGA, en train de jouer, sous les yeux de golfeurs comme Dustin Johnson et Bryson DeChambeau.

L’ancien président Donald Trump a montré un nouveau regard sur le tournoi de golf Bedminster Invitational LIV à Bedminster, New Jersey, jeudi Crédit : AP : Associated Press

Trump joue un coup sur le premier trou pendant le pro-am avant le LIV Golf Invitational Crédit : Getty Images – Getty

“Ils ont attrapé Trump sur le terrain de golf sans son maquillage” plaisanté un utilisateur de Twitter.

Alors que beaucoup ont été surpris par le look de l’ancien président de 76 ans, d’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour louer ses talents de golfeur.

“Je prie pour pouvoir encore en tirer autant sur une balle de golf quand j’aurai 70 ans”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

TMZ rapporte que Trump devrait jouer aux côtés des pros du golf et de son fils Eric.

Caitlyn Jenner, Charles Barkley, Chris Harrison Phil Mickelson et Brian Urlacher seront également présents.

Le tournoi Liv est soutenu par le gouvernement saoudien, et Trump a été repoussé par les familles des personnes tuées le 11 septembre pour avoir organisé l’événement.

Le gouvernement saoudien a également été témoin de l’indignation internationale face au meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi,

Trump a déclaré aux journalistes jeudi que “personne n’a découvert” qui est à blâmer pour les attaques malgré les renseignements de la CIA qui suggèrent une implication de l’Arabie saoudite », rapporte le DailyMail.

Interrogé sur la controverse, Trump a déclaré aux journalistes d’ESPN: “Personne n’est allé au fond du 11 septembre, malheureusement”. Et ils auraient dû.

“Je pense que c’est de l’argent, c’est de la cupidité, c’est du pouvoir”, a déclaré Brett Eagleson, le président de 9/11 Justice, et qui a perdu son père le 9/11, a déclaré au New York Times.

“C’est un échec qu’un ancien président profite de ceux qui sont accusés d’avoir tué des membres de notre famille.”

Eagleson, a déclaré à POLITICO que le groupe tiendra une conférence de presse vendredi matin dans la rue du terrain de golf.

Des centaines de membres de la famille sont attendus.

Eagleson a déclaré à POLITICO qu’un représentant de Trump l’avait appelé et lui avait dit que Trump avait lu la lettre envoyée par le groupe demandant à Trump de reconsidérer l’événement, et bien que le 11 septembre soit proche et cher au cœur de Trump, le contrat était contraignant.

Eagleson a déclaré que la lettre avait “peu ou pas de valeur”.

“Ma réponse est, si c’était si important pour lui, pourquoi vous a-t-il dit de m’appeler, pourquoi ne s’est-il pas appelé lui-même?”