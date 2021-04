Les fans de Dog House sont furieux alors que «  Zoe the Chunky Beagle  » est rejeté de nouveau de l’adoption – et menacent de s’éteindre

Les fans de THE Dog House sont restés livides alors que « Zoe the Chunky Beagle » a été de nouveau rejetée de l’adoption – et ont menacé de s’éteindre.

Les téléspectateurs de Channel 4 étaient navrés que l’adorable chien ne la retrouve pas pour toujours à la maison après plusieurs tentatives.

Zoe the Beagle a été de nouveau rejetée de l'adoption

Le spectacle voit des propriétaires de chiens en herbe jumelés à un animal de compagnie avec l’aide du personnel de Wood Green, The Animals Charity.

Le chien mignon a été rejeté pour la première fois il y a quelques semaines, lorsque l’adolescente solitaire Jasmine a cherché un compagnon canin alors que sa sœur jumelle Shola partait pour l’université.

Sa famille pensait que le beagle de race ferait le nouvel ami parfait, mais Jasmine n’en était pas si sûre.

L'adorable chien est surnommé « Zoe the Chunky Beagle »

Une famille de cinq personnes pensait que Zoe n'était pas assez joueuse

Après quatre semaines sur place, Zoe n’a pas encore trouvé de match, le personnel admettant qu ‘ »il veut juste être aimé et avoir une famille pour l’aimer en retour ».

Le chien mignon a eu un deuxième changement en trouvant une maison, lorsque le frère et la sœur Luke et Eliza ont rendu visite à l’organisme de bienfaisance avec leur famille.

Le cœur des téléspectateurs a fondu quand on leur a dit que la chienne en surpoids passait toute la journée à attendre un compagnon et qu’elle ne s’excitait qu’à l’heure du dîner.

Zoe, qui suit un régime spécial pour aider à perdre du poids, a semblé s’être bien entendu avec l’Eliza, mais Luke était un peu moins convaincu, disant: « Je ne pense pas qu’elle m’aime. »

Le jeune Luke ne s'est pas lié au joli beagle

Malheureusement, la famille de cinq personnes avait des doutes sur Zoe, se disant « inquiète que Zoe ne soit pas assez joueuse ».

Ils ont également plaisanté en disant que Zoe marchait lentement, ajoutant que les courses à l’école auraient été « problématiques ».

Le couple a plutôt opté pour un chien noir et blanc appelé Dexter, admettant qu’il était le bon chien pour eux.

Les téléspectateurs ont été déçus que Zoe ait été rejetée pour la deuxième fois, avec une écriture: « Si Zoe, le gros Beagle n’est pas adopté le #thedoghouse, nous émeute. «

Le chien mignon a été rejeté pour la deuxième fois

Un autre fan a convenu: « OMG je la prendrais dans une seconde. »

Un troisième a posté: « Eh bien, ces gens ne méritaient pas Zoe! S’il vous plaît, quelqu’un ferait mieux de la choisir dans le prochain épisode ou j’y vais moi-même! #thedoghouse. «

Un autre spectateur a partagé: « Si quelqu’un n’adopte pas Zoé bientôt, je vais conduire là-bas et l’adopter moi-même #TheDogHouse. «

Un fan a ajouté: « Je jure que si Zoe la beagle obtient un troisième recul la semaine prochaine, je sauterai dans la voiture et je l’adopterai moi-même. »

La gagnante d'or olympique Victoria Pendleton a rendu visite à l'organisme de bienfaisance à la recherche du bon chien

Pendant ce temps, la cycliste olympique médaillée d’or Victoria Pendleton a rendu visite à Wood Green pour trouver un chien qu’elle peut coparentalité avec sa mère.

La star du sport a décroché le jackpot lorsqu’elle a rencontré Leilo et est immédiatement tombée amoureuse du chien, admettant qu’il remplissait un espace vide.

La star du sport est tombée amoureuse de Leilo

Malgré les considérations médicales à long terme du Rhodesian Ridgeback, Victoria était prête à accueillir le chien mignon dans sa famille.

Mais sera-ce la troisième fois chanceux pour Zoe the Beagle?

The Dog House revient jeudi prochain à 20h sur Channel 4.