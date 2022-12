Les fans de Doc Martin sont horrifiés alors que Martin Clunes quitte le combat pour sa vie dans un accident de voiture d’horreur dans le dernier épisode de l’histoire

Les fans de DOC Martin ont été horrifiés après que le personnage titulaire de Martin Clunes se soit battu pour sa vie dans un accident de voiture d’horreur dans le dernier épisode.

La série ITV s’est terminée il y a quelques semaines, mais les fans ont eu droit à un dernier hoorah avec le Christmas Special.

STUDIOS ITVX/ITV

Le Doc Martin Christmas Special diffusé ce soir, son dernier épisode[/caption]

Il a vu Doc fermer la grotte du Père Noël locale quand il craignait que Saint Nick ait une infection contagieuse de la peau.

Cela a laissé son fils James en colère contre son père, et les malheurs de Martin ont continué lorsqu’il a reçu un appel lui disant que sa mère était décédée d’une crise cardiaque à Londres.

Le doc continua et eut bientôt les résultats des tests du Père Noël, mais quand il l’appela, il entendit l’homme tomber et révéler qu’il s’était gravement coupé la jambe.

Martin a expliqué comment il était anémique et ne pouvait pas se permettre de perdre beaucoup de sang et a couru jusqu’à sa maison, mais a été pris dans une tempête de neige.

En savoir plus sur Doc Martin dernier appel Premier regard sur Doc Martin alors que Martin Clunes revient à ITV – mais il y a une torsion CHOC DOC Martin Clunes rompt le silence sur la relance de Doc Martin pour le dernier épisode de l’histoire

Martin fit une embardée pour esquiver la dinde que Morwenna avait libérée et s’écrasa contre un arbre.

Il a commencé à se diriger à pied vers le domicile de son patient mais a trébuché et est tombé gravement dans la neige, s’évanouissant.

Quand il est revenu à lui, il s’est rendu compte qu’il avait potentiellement un début d’hypothermie, en particulier lorsqu’une vision de sa défunte mère l’a rejoint dans la voiture et lui a dit des choses désagréables.

Déterminé à aider son patient malgré ses propres problèmes de santé, le médecin généraliste repart et finit par retrouver la ferme.

Après s’être réchauffé, il a pu soigner les blessures du Père Noël, avant que le Saint Nick local ne lui parle et lui dise à quel point il était important pour lui d’être avec sa famille à Noël et pour le défilé de lanternes que sa femme Louise avait organisé pour remonter le moral James.

Alors que le défilé commençait, les habitants ont été choqués lorsque Martin et le Père Noël sont arrivés sur un traîneau motorisé, avant que le doc n’amène son fils ravi sur le siège passager et ne le conduise plus loin dans la ville.

Malgré l’expérience de mort imminente, le spectacle a eu une fin heureuse – à part le feu de l’arbre de Noël – alors que Morwenna a dit à Al qu’elle était enceinte.

Et malgré ses plans de proposition allant un peu de travers, PC Joe a finalement pu poser la question à Janice, qui a dit oui.

Doc Martin s’est rendu sur Twitter en larmes à la fin du dernier épisode.

L’un d’eux a écrit : “Je vais manquer ce spectacle”

Un autre a ajouté: “Maintenant, c’était une fin incroyablement saine. #DocMartin“

Un troisième a tweeté : « Le dernier épisode de #DocMartin. Vidé. J’ai adoré chaque minute”

« J’ai vraiment apprécié le dernier épisode de Doc Martin. Poignant, hilarant et réconfortant, le spécial de Noël était la fin parfaite du spectacle. dit un quatrième.

Doc Martin est disponible sur ITVX.