Les fans de Djokovic protestent alors que la Maison Blanche écarte la question du vaccin (VIDEO)

Le grand tennisman de tous les temps ne figurera pas à Flushing Meadows cette année

Les supporters de Novak Djokovic se sont réunis lundi à l’US Open de New York pour protester contre l’absence du Serbe du Grand Chelem et exiger la fin du mandat de vaccination pour les visiteurs étrangers sur le sol américain.

Djokovic, 35 ans, a annoncé la semaine dernière sur les réseaux sociaux qu’il ne se présenterait pas à Flushing Meadows et qu’il serait donc incapable de venger sa défaite face au numéro un mondial russe Daniil Medvedev en finale l’an dernier.

Bien qu’il n’ait pas mentionné spécifiquement sa position sur le vaccin, écrivant que “malheureusement, je ne pourrai pas me déplacer [New York] cette fois pour l’US Open”, c’est sa décision de ne pas se faire vacciner qui lui a fait manquer un deuxième Grand Chelem en 2022.

Plus tôt cette année, Djokovic a également été expulsé d’Australie et empêché de défendre sa couronne de l’Open d’Australie d’affilée en raison de son statut de vaccin Covid-19.

Alors que l’US Open débute lundi, un groupe de manifestants a montré son soutien au champion du Grand Chelem à 21 reprises en brandissant des banderoles avec des messages tels que : “Mettre fin à tous les mandats de voyage” et “Une interdiction de voyager pour les étrangers non vaccinés est une discrimination.”

“Cela n’a aucun sens ! Restez avec Novak ! Pourquoi sommes-nous toujours fermés ? Pourquoi les États-Unis sont-ils toujours fermés ? Où est Novak ?” a crié un manifestant.

“Pourquoi sommes-nous toujours fermés ? Pourquoi les États-Unis sont-ils toujours fermés ? Où est Novak ?” crie un manifestant à la foule entrant dans l’US Open aujourd’hui. Manifestation devant l’US Open dans le Queens, NY pour Novak Djokovic – “Mettre fin à tous les mandats de voyage” Vidéo de Steve Sanchez (FNTV https://t.co/MKhP0Go9IL) pic.twitter.com/wLTXOYlrJu – Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) 29 août 2022

Petite manifestation en soutien à Novak Djokovic devant le stade à l’US Open. pic.twitter.com/FA9WuTayYl — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) 29 août 2022

Lundi également lors d’un point de presse, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a été impliquée dans un échange houleux avec Peter Doocy de Fox News à ce sujet.

Doocy a demandé à Jean-Pierre pourquoi les migrants non vaccinés peuvent entrer aux États-Unis et y rester, mais Djokovic reste exclu de jouer aux États-Unis en raison de son statut vaccinal.

“Ce n’est pas aussi simple,” Jean-Pierre a insisté. “Ce n’est pas seulement que les gens traversent la frontière. Nous avons un plan en place.

“Ce n’est pas comme allumer les lumières. Cela va prendre un processus. Nous réparons un système défectueux qui a en fait été laissé par la dernière administration”, elle a affirmé.

Jean-Pierre a alors dit qu’elle n’avait pas le droit de “discuter des cas de visa individuels pour des raisons de confidentialité,” avec le gouvernement américain aussi “ne pas commenter les informations médicales des voyageurs individuels.”

“Ce sont deux choses différentes” Jean-Pierre a également répondu, quand Doocy a dit que “des milliers de personnes entrent” les États-Unis tous les jours.

Doocy: “Quelqu’un non vacciné arrive dans un avion, vous dites que ce n’est pas correct. Quelqu’un entre au Texas ou en Arizona non vacciné, il est autorisé à rester?” Jean-Pierre : “Ce n’est pas comme ça que ça marche… Ce n’est pas comme si quelqu’un s’avançait.” Doocy : “C’est exactement ce qui se passe !” pic.twitter.com/mr8XE1n1oY – Prix Greg (@greg_price11) 29 août 2022

“Certains d’entre eux se retournent, d’autres – des dizaines de milliers par semaine ne le sont pas”, a-t-il ajouté, ce qui a poussé Jean-Pierre à lister les mesures que l’administration Biden aurait mises en place pour tenter de freiner l’immigration clandestine.

“Et en ce qui concerne la star du tennis, c’est totalement différent”, dit Jean-Pierre. “C’est un processus différent. C’est l’US Open dont il fait partie. Et il y a CDC [Centers for Disease Control and Prevention]les directives fédérales qu’il doit suivre.”

Sans la présence de Djokovic, l’US Open entame mercredi son deuxième tour.