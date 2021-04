Les fans de Disney ravis de retourner dans les parcs californiens

Cela fait 412 jours. Cela fait près de 10000 heures que les parcs à thème de Disney à Anaheim, en Californie – Disneyland et Disney California Adventure Park – ont été fermés.

Mais, finalement, vendredi, les résidents californiens ont pu rentrer.

Et ils étaient ravis d’être là. L’enthousiasme était palpable vendredi alors que les invités passaient par les portes, et beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur joie d’être de retour dans l’une des principales attractions du sud de la Californie.

L’utilisateur Instagram @__arielsea avait plus que l’ouverture de Disneyland à célébrer. Elle a posté une photo de fiançailles devant le Château de la Belle au Bois Dormant, avec l’heureux couple montrant les boutons «Just Engaged» de Disneyland.

Ils n’étaient pas les seuls à se fiancer. Un membre de la distribution Disney a déclaré à USA TODAY qu’ils étaient au courant d’au moins quatre propositions qui s’étaient déroulées devant le château emblématique à 11 heures vendredi. ABC 7, une chaîne de télévision de Los Angeles, publié sur les réseaux sociaux que Jason Maciel et Carla Martinez étaient probablement le premier couple à se fiancer à Disneyland vendredi.

« Nous sommes à la maison !!! 🏰 » @ natashas.magical.life posté à côté d’une photo prise devant le Château de la Belle au Bois Dormant.

Même Bob Iger, président exécutif de Disney et ancien PDG, s’est mis à l’enthousiasme des médias sociaux, accueillant à nouveau les membres de la distribution et les invités. sur Twitter. Le compte Twitter @MiceChat a posté une photo d’un Iger masqué et a noté qu’il «prenait des photos comme tout le monde».

