Les fans de Disney + « ne peuvent pas arrêter de pleurer » devant le nouveau film Luca alors que la fin émotionnelle les transforme en « désordre total »

Les téléspectateurs de DISNEY+ ont pleuré après le lancement du dernier film « émotionnel » de Pixar, Luca.

Les fans ont fait l’éloge de la nouvelle animation Luca, qui est sortie vendredi sur le service de streaming Disney+.

PA

Le dernier film de Pixar, Luca, a laissé les téléspectateurs en larmes après une histoire émouvante[/caption]

L’aventure d’animation vous a emmené dans un voyage sur la Riviera italienne.

L’intrigue est centrée sur deux garçons en Italie, Luca et Alberto, qui découvrent qui ils sont coincés entre des mondes différents.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions émotionnelles au film.

Un fan a déclaré: « Je ne pleure pas, je ne pleure pas #Luca est l’animation la plus douce et la plus adorable que vous ayez jamais vue, merci @Pixar. »

PA

L’intrigue est centrée sur deux garçons en Italie Luca et Alberto[/caption]

Un deuxième a écrit: « J’ai fini de regarder #Luca et c’était le plus beau film que j’ai vu, je n’arrête pas de pleurer. »

Un autre a écrit : « Je suis absolument sans voix. Jamais une animation ne m’a fait ressentir autant d’émotion. Je pleure depuis 2 heures déjà, c’était vraiment remarquable.

L’histoire du passage à l’âge adulte suit un jeune garçon qui vit un été inoubliable dans une ville balnéaire de la Riviera italienne avec son nouveau meilleur ami.

Mais leur bonheur est menacé par un secret selon lequel ils sont tous les deux des monstres marins.

PA

Le film se déroule sur la Riviera italienne[/caption]

Plus tôt cette année, le réalisateur italien Enrico Casarosa a déclaré qu’il était « triste » que les gens ne puissent pas découvrir le film au cinéma.

Mais il a ajouté : « Mais Disney+ est merveilleux parce que tant de gens pourront le voir. Tant d’enfants pourront le voir.

Il a également suggéré où les fans peuvent localiser les œufs de Pâques classiques de Pixar dans son nouveau film.

Parler à CinémaBlend, Enrico a déclaré: «Nous mettons toujours une petite boule Luxo, nous mettons toujours des noms et des numéros spéciaux comme A-113. Ceux-là sont autour.

PA

Le réalisateur Enrico Casarosa a laissé entendre que les œufs de Pâques classiques de Pixar peuvent être vus dans le film[/caption]

EPA

Enrico a ajouté qu’il y avait un clin d’œil au prochain projet de Pixar, Turning Red[/caption]





« Il y a un camion Pizza Planet bien caché, permettez-moi de vous donner un peu de contexte – c’est plus vers le troisième acte du film. »

Il y a aussi un clin d’œil au prochain projet de Pixar Turning Red, qui suit une adolescente qui se transforme en un panda roux géant chaque fois qu’elle est trop excitée.

Enrico a ajouté : « Nous avons un petit secret Turning Red, mais il est très bien caché et nous ne voulons pas gâcher de surprises pour Turning Red. Donc, cela pourrait être plus une révélation ultérieure.

Luca est disponible pour regarder sur Disney+.