Lundi, suscitant la nostalgie et l’excitation des fans de Marvel Cinematic Universe (MCU), les studios Marvel de Walt Disney Co ont publié une bande-annonce de trois minutes pour évoquer les émotions des fans à propos du bon vieux temps d’aller au cinéma, plonger dans une histoire, ses personnages, et évadez-vous dans le monde du cinéma. La bande-annonce est arrivée à un moment où les plates-formes OTT ont couvert les cinémas.

La bande-annonce était une compilation des prochains films Marvel, à savoir Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange In the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Éternels, qui est dirigé par Nomadland La réalisatrice Chloe Zhao et a travaillé sur le scénario avec Kaz et Ryan Firpo, a également eu ses images dans cette bande-annonce et a donné aux fans quelques révélations sur les nouveaux personnages du MCU. Le film réunira Kit Harington et Richard Madden, qui ont joué Jon Snow et Robb Stark dans Game of Thrones. Angelina Jolie jouera Thena, une puissante guerrière immortelle dans Éternels, Salma Hayek jouera un rôle d’échange de genre en tant qu’Ajak, qui peut voler et se téléporter. Mais qui sont les «éternels»?

Un groupe d’immortels qui sont sur Terre depuis 35 000 ans. Ils ont été là au sein du MCU « , a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, au San Diego Comic-Con de 2019.

Le clip donne également un aperçu de la star de Bollywood, Kumail Nanjiani, qui joue l’épéiste Kingo. Mais les fans de Desi Bollywood ont coupé quelqu’un de la séquence qui aussi est de Bollywood. Les fans publient un clip dans lequel quelqu’un de similaire à Harish Patel, l’acteur qui a joué le rôle d’Ibu Hatela dans le film de 1998 Gunda.

La locution de son rôle emblématique, « Ma meri chudail ki beti, baap mera shaitan ka chela», était viral dans les talk-shows de Bollywood des années 2010. Le personnage a été reconnu dans plusieurs autres émissions comme Pretentious Movie Reviews. Bien que les fans desi aient leur propre impression sur le casting des Eternals, la page IMDB de Harish Patel ne le crédite pas. le rôle dans le nouveau film MCU.

Le 25e MCU après beaucoup de retard en raison de la pandémie de coronavirus en cours, prêt à être publié en novembre 2021.