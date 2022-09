Les fans de Desi rendent hommage au “premier” humoriste indien

L’acteur-humoriste Raju Srivastav est décédé mercredi à l’âge de 58 ans à Delhi. La nouvelle est arrivée après que sa famille a confirmé à PTI. Il avait subi un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait dans un gymnase de la ville le mois dernier. Ensuite, il a été admis à l’AIIMS où il a subi une angioplastie. Il aurait été dans un état critique et sous ventilateur pendant plus d’un mois. Cependant, sa santé s’est détériorée plus tôt cette semaine. Plus tôt, alors qu’il parlait à PTI, son cousin Ashok Srivastava avait confirmé: «Il faisait son exercice de routine et alors qu’il était sur le tapis roulant, il est soudainement tombé. Il a subi une crise cardiaque et a été immédiatement transporté à l’hôpital AIIMS.

Lorsque la nouvelle a éclaté, les gens ont commencé à se tourner vers les médias sociaux pour honorer le comédien.

Voici quelques messages :

Nous n’avons pas de mots pour décrire cette perte. Vous nous avez quitté trop tôt. Tu vas nous manquer mon frère. Nous ne pouvons tout simplement pas croire cela. 😔😔💔💔#RajuSrivastav #SE DÉCHIRER🙏🙏🙏 pic.twitter.com/EuyIF6qNtw – Sensibilisation générale & etc. (@schemes_govt) 21 septembre 2022

Pour beaucoup d’entre nous, Raju Srivastava a été le premier humoriste que nous avons regardé. Il n’a pas gagné le Great Indian Laughter Challenge mais les gens se souviennent de l’émission grâce à lui. Om Shanti #rajusrivastava pic.twitter.com/HzIwJ8dICN – Sagar (@sagarcasm) 21 septembre 2022

Shri Raju Srivastav et sa comédie resteront dans les mémoires comme une source de millions de sourires. Om Shanti🙏🙏#rajusrivastava – Vote Mera (@MeraVoteOrg) 21 septembre 2022

L’accélérateur de la comédie stand-up indienne.

Om Shanti Raju Srivastav 🙏 pic.twitter.com/agdt1ML6jN — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 21 septembre 2022

Angoissé d’apprendre la disparition de la légende de la comédie Raju Srivastav Ji. Un artiste par excellence, ses manières et sa comédie d’observation reflétaient vraiment la vie quotidienne de nous, Indiens. Mes condoléances aux membres de sa famille. Om Shanti — Raj kumar yadav Bjp (@Rajdagarbjp) 21 septembre 2022

गजोधर, संकठा, बिरजू sera toujours votre cadeau pour nous. Peu importe le nombre de stand-ups qui vont et viennent, vous serez toujours le pionnier de la scène comique indienne. Tu étais un vrai animateur ! RIP monsieur ! #RajuSrivastav #comédien pic.twitter.com/d2lgQwWg1V — Woke_Naari (@sarraf_gargi) 21 septembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, le roi de la comédie était supervisé par le Dr Padma Srivastava, chef du département de neurologie de l’AIIMS. Le docteur Padma a déclaré que les reins, le cœur, le foie, la pression artérielle et le niveau d’oxygène de Raju étaient normaux, mais tant que son cerveau ne répond pas, rien ne peut être dit.

Raju Srivastav a gagné en popularité grâce à ses blagues brillantes et à son timing comique. Raju a fait plusieurs spectacles comme le Comedy Circuit, The Great Indian Laughter Challenge, Comedy Ka Maha Muqabala, Comedy Circus et Comedy Nights with Kapil.

