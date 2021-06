Les fans de Desi prient pour que les pluies interviennent alors que l’équipe indienne perd cinq guichets avant le déjeuner lors de la finale du WTC

Le cricket est un sport amusant. Malgré deux jours délavés, la finale du Championnat du monde d’essais (WTC) entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande a amené les fans au bord de leurs sièges grâce à la réserve Day 6 à Southampton mercredi. Au moment d’écrire ces lignes, Team India a inscrit 130 points au tableau d’affichage pour une perte de 5 guichets lors de la 1ère session. Avec une avance de seulement 98 descentes et la moitié du côté dans le pavillon, les fans de desi regardent maintenant le ciel, attendant hilarant que la pluie revienne et arrête le jeu. Notamment, il reste 73 overs dans la journée et le soleil brille de mille feux sur le site en Angleterre.

Nous tous en ce moment.

Êtes-vous aussi sur le bord de votre siège ? — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 23 juin 2021

D’un autre côté, il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, certains n’étant pas allés trop facilement avec ICC pour avoir choisi Southampton comme lieu de l’événement phare. D’autres, qui ont attendu des mois pour assister à l’action de cricket depuis leur domicile à l’époque de Covid-19, ont exprimé leur mécontentement par le biais de mèmes et de moqueries.

Pendant ce temps, l’Inde a commencé la dernière journée avec le skipper Virat Kohli et Cheteshwar Pujara sur le pli. Leur séjour, cependant, a été de courte durée après que Kyle Jamieson a forcé les deux batteurs à tirer le ballon derrière eux.

