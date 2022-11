Les fans de Desi pleurent avec des mèmes alors que l’Angleterre écrase l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde T20

L’Inde a perdu contre l’Angleterre lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde T20 dans une énorme défaite à 10 guichets. L’équipe indienne est maintenant éliminée de la Coupe du monde et la finale se jouera entre l’Angleterre et le Pakistan le dimanche 13 novembre. Les ouvreurs anglais Jos Butler et Alex Hales ont écrasé les quilleurs indiens, poursuivant l’objectif de 169 en seulement 16 overs. Alors que Butler est resté Not Out à 80, Hales a frappé à l’autre bout, réalisant 86 points.

L’Inde avait commencé sur des bases solides et la défaite amère d’aujourd’hui a envoyé Cricket Twitter dans une spirale descendante. Alors que les fans pakistanais, dont l’équipe a fait un revirement époustouflant au cours du tournoi, regardent avec joie, c’est la fin de la partie sur le cricket indien Twitter. La perte est pleurée dans les mèmes.

Cela annule également l’anticipation d’une finale Inde contre Pakistan lors de la Coupe du monde T20. Le Pakistan a atteint la finale d’une Coupe du monde T20 après une attente de 13 longues années après avoir été éliminé lors de son édition 2022. Avec les alarmes d’élimination retentissantes dès le début, l’équipe de Babar Azam a fait preuve d’un caractère et d’un courage immenses par la suite. Trois victoires consécutives plus tard et une victoire choquante des Pays-Bas sur l’Afrique du Sud ont ouvert la voie à la marche de l’Armée verte vers la demi-finale mercredi.

