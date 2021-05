Les fans de Desi ne peuvent pas rester calmes après avoir repéré «Ibu Hatela» de «Gunda» dans «The Eternals» de Marvel | Actualités des films

New Delhi: Les studios Marvel de Walt Disney Co ont récemment publié une bande-annonce de trois minutes qui donne un aperçu des 10 projets à venir de Marvel. La bande-annonce intitulée « Marvel Studios célèbre les films » est conçue pour exprimer sa solidarité envers les entreprises qui ont été touchées par la pandémie.

Il comprend des films comme Black Widow, Eternals et Black Panther suite pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais la partie intéressante est que, parmi tout cela, ce qui a attiré l’attention de tout le monde était une scène de «The Eternals». Dans une scène particulière du film, les fans ont repéré Harish Patel, qui jouait le célèbre personnage d’Ibu Hatela du film de 1998 «Gunda».

Depuis lors, la vidéo a commencé à avoir une tendance sur les réseaux sociaux, car les fans de Desi ne pouvaient pas contrôler leur excitation et sont devenus gaga.

Voici quelques réactions des Twitterati qui méritent votre attention:

Je ne peux pas oublier que ibu hatela est dans les éternels. Développement du personnage 100 #Eternels pic.twitter.com/aqa0Lj9wr9 – Yashashvi Singh (@yashashvibhavah) 6 mai 2021

Je sais que je suis en retard, Lekin Harish Patel (Ibu Hatela) est dans les Eternals. Baki kisi bhi cast se aab zyada excité hu main. pic.twitter.com/pujcsCGQPX – thePJ (@pjexplained) 5 mai 2021

Marvel récupère Ibu Hatela pour Eternals. C’est épique pour les fans de Gunda. pic.twitter.com/GONnI03ssc – Arnab Ray (@greatbong) 4 mai 2021

«The Eternals» est réalisé par Chloe Zhao, lauréate d’un Oscar. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle de savoir si le personnage est Harish Patel en réalité ou non, mais les fans ont déjà accepté qu’il n’est autre que Ibu Hatela dans le clip.

Le personnage d’Ibu Hatela était célèbre pour le dialogue, « Ma meri chudail ki beti, baap mera shaitan ka chela. » Mais il a gagné en popularité lorsque Kanan Gill et Biswa Kalyan Rath l’ont utilisé dans leur populaire émission YouTube intitulée Prententious Movie Reviews.

Harish Patel a travaillé dans des films hollywoodiens comme «Run», «Fat Boy», «Run and Four Weddings» et «Funeral».