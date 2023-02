Les fans de Desi inondent Twitter de mèmes alors que l’Inde écrase l’Australie par une manche à Nagpur

Un coup de capitaine de Rohit Sharma (120), une démonstration complète du retour de Ravindra Jadeja et un sort enflammé de Ravichandran Ashwin ont vu l’Inde écraser l’Australie dans les trois jours suivant le premier test à Nagpur samedi.

Après avoir perdu le tirage au sort, l’Inde a répondu avec 400 contre 177 pour l’Australie. Toujours à la traîne de 223, Ashwin a traversé les meilleurs frappeurs australiens le jour 3, écrasant les visiteurs pour un humble 91 et aidant l’Inde à enregistrer une victoire massive par un manche et 132 points. Ceux qui se sont réunis au Vidarbha Cricket Stadium et des millions de personnes qui ont regardé leurs téléviseurs ont célébré la grande victoire.

Et pour ceux qui se sont rassemblés sur les réseaux sociaux, ils se sont réjouis de la victoire spéciale de l’Inde sur l’Australie à travers des mèmes hilarants et des moqueries. Voici quelques mèmes qui font le tour des réseaux sociaux :

Steve Smith était le seul combattant qui tenait le fort au milieu de la chute régulière des guichets. Le vice-capitaine a obtenu un peu de soutien de Nathan Lyon mais Shami a ébranlé le partenariat avant qu’il ne puisse prospérer. Le pacer indien a nettoyé Lyon (8), mettant l’Inde au bord d’une victoire clinique. Le stimulateur est revenu pour écarter le dernier Australien, piégeant Scott Boland devant, faisant passer son équipe au coup de thé.

Le terrain n’a pas beaucoup changé de caractère et il reste un tourneur lent où tout frappeur prêt à le moudre obtiendra des résultats.

Alors que Murphy (7/124) a été impressionnant à ses débuts, la performance de Lyon (1/126) a été pour le moins décevante car son bowling manquait de mordant. Presque tous les frappeurs indiens ont trouvé facile de défendre le vétéran du pied arrière.

