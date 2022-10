Les fans de Desi inondent Twitter de mèmes alors que l’Inde bat le Pakistan dans un match de Coupe du monde T20 mordant

L’Inde affronte le Pakistan dans ce qui est devenu l’un des matchs les plus historiques de l’histoire du cricket. Virat Kohli a disputé l’une des manches mémorables de l’histoire de la Coupe du monde T20 alors que l’Inde battait le Pakistan par quatre guichets. Comme toujours, il y a eu un énorme bavardage autour du concours. Les hommes de Rohit Sharma vont-ils battre le Pakistan ? Shaheen Afridi répétera-t-il l’héroïsme et provoquera-t-il des bouleversements précoces? Ou la pluie fera-t-elle une visite surprise sur le terrain de Melbourne et laissera-t-elle les fans déçus ? Cependant, toutes ces questions ont été clarifiées après le match très emblématique.

Après la victoire historique, les mèmes ont repris le site de microblogging Twitter alors que les fans louaient Virat Kohli.

Condition des batteurs pakistanais en ce moment. #IndvsPak pic.twitter.com/ngC7VQIEjn – Amit Mishra (@MishiAmit) 23 octobre 2022

Mème obligatoire après que l’Inde remporte le match de cricket contre le Pakistan !!! Match Watta #INDvsPAK2022 #INDvsPAK Watta manche @imVkohli !!! pic.twitter.com/43SUWnZroG – Vishal Ramteke (@nephrosapien) 23 octobre 2022

Rohit est incroyablement fort. Ce n’est pas facile d’élever un homme qui porte les attentes de 1,4 milliard de personnes pic.twitter.com/qWMZkIgiSX – Sagar (@sagarcasm) 23 octobre 2022

Mème du match d’aujourd’hui avec l’équipe indienne#INDvsPAK pic.twitter.com/WJ6TPyAsnx — RADHE PANDEY (@Iamradhe_p00) 23 octobre 2022

Indiens célébrant Diwali pic.twitter.com/drPDRro4PI – Sagar (@sagarcasm) 23 octobre 2022

Kohli est arrivé tôt alors que l’Inde perdait des guichets dans une rafale tout en poursuivant un total délicat de 160 mis en place par le Pakistan plus tôt. 31/4 en 6,1 overs étaient l’Inde lorsque Kohli et Hardik Pandya ont décidé de jouer des manches vigilantes alors que les deux ont noué un partenariat de 113 points. Alors que le rythme requis augmentait de minute en minute et que Pandya avait du mal à devenir grand, Kohli a décidé de se déchaîner.

L’ancien skipper indien a claqué un 82 invaincu en 53 livraisons qui comprenaient six limites et quatre maximums. Le joueur de 33 ans a frappé deux six scandaleux contre Haris Rauf sur les deux dernières balles de l’avant-dernière qui ont maintenu l’Inde dans la chasse. Mohammad Nawaz n’a pas réussi à retenir ses nerfs dans la dernière partie dramatique alors que l’Inde a scellé le match lors de la toute dernière livraison de la journée.

Alors qu’un Kohli aux yeux larmoyants se réjouissait de la victoire spéciale, une manche qu’il a déclaré plus tard être sa meilleure, le capitaine Rohit Sharma s’est précipité au sol pour soulever le joueur de cricket, rappelant à tout le monde à quel point Kohli comptait pour Team India.

