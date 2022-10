Les fans de Desi Cricket se sont réveillés tôt avec les mèmes de la Coupe du monde T20 et nous sommes là pour ça

C’est le jour que les fans de cricket attendaient. C’est le jour du match Inde vs Pakistan. Les grands rivaux sont tous prêts à verrouiller les cornes au MCG lors de leur match d’ouverture de l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20 masculine ICC 2022. Comme toujours, le bavardage autour du concours est énorme. Les hommes de Rohit Sharma vont-ils battre le Pakistan ? Shaheen Afridi répétera-t-il l’héroïsme et provoquera-t-il des bouleversements précoces? Ou la pluie fera-t-elle une visite surprise sur le terrain de Melbourne et laissera-t-elle les fans déçus ?

Beaucoup est en jeu et un coup d’œil sur les hashtags Twitter en Inde et au Pakistan n’est qu’un témoignage de la façon dont les desis ont décidé de passer leur dimanche.

Avant l’affrontement à indice d’octane élevé, les mèmes ont pris le contrôle du site de microblogging Twitter alors que les fans soulageaient leurs nerfs avec humour et esprit.

#INDvPAK jour de match vala matin les gars pic.twitter.com/RJAO5ChNqm – J (@jaynildave) 23 octobre 2022

*Je ne crois pas en Dieu, je suis athée* Moi aussi le jour du match Ind-Pak : pic.twitter.com/vDq1c3sgiz — Prince (@Prince8bx) 23 octobre 2022

Akash Chopra à 7h00 avec #INDvPAK couverture pic.twitter.com/1keB1sJ7yQ — Sauvage (@arcomedys) 22 octobre 2022

C’est le bon moment pour poster ma blague sur la science derrière le bowling inversé pakistanais #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/lSivgjVwxo – Shridhar V (@iimcomic) 23 octobre 2022

Pendant ce temps, Ravindra Jadeja, qui a raté le vol vers l’Australie, après avoir subi une blessure au genou, a souhaité que l’équipe indienne fasse de son mieux avant son match d’ouverture de la Coupe du monde T20 2022.

«Voici pour mettre votre meilleur pied en avant à la Coupe du monde T20. Bonne chance les garçons. @BCCI », a écrit Jadeja sur Twitter.

Voici pour mettre votre meilleur pied en avant à la Coupe du monde T20. Bonne chance les garçons. @BCCI pic.twitter.com/i7gDzoIkUF – Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) 23 octobre 2022

L’Inde et le Pakistan ont vu leur dernier match d’échauffement annulé à Brisbane plus tôt dans la semaine. Alors que l’Inde a tous les joueurs disponibles pour la sélection, le Pakistan a eu un soupir de soulagement avec Shan Masood disponible après avoir été frappé à la tête lors de la séance d’entraînement de vendredi, bien que Fakhar Zaman ait été exclu car il se remet toujours d’une blessure au genou.

