Les fans de Death in Paradise stupéfaits alors que “l’ancien Premier ministre” apparaît dans l’émission

Les fans de DEATH in Paradise n’en croyaient pas leurs yeux car ils pensaient qu’un ancien Premier ministre était arrivé à Sainte Marie dans le cadre de l’émission.

La série dramatique à succès de la BBC est de retour pour toute une série d’actions sur l’île, mais les fans ont été surpris par un visage qui semblait apparaître.

Bbc

Les fans pensaient que Miriam ressemblait à Liz Truss

Les fans ont dû faire une double prise

Au cours du programme, l’actrice Sarah Woodward a fait sa première apparition en tant que tueuse Miriam Sworder.

Dans l’épisode, l’astronome frauduleux, le professeur Bertram Sworder, a été offensé par sa femme Miriam après avoir découvert qu’il avait bâti sa réputation en arnaquant le travail de son ami Jeremy Herbert.

Cela l’a amenée à remettre en question l’ensemble de leur relation de 42 ans, et elle a donc saboté un complot conjoint qu’ils avaient fait pour simuler sa mort afin d’empêcher que ses mensonges ne soient proférés par le reste du monde.

Mais un fan a été distrait en soulignant une ressemblance assez similaire avec l’ancienne Premier ministre, Liz Truss.

S’adressant à Twitter, ils ont partagé: “Je me suis endormi devant la télé – puis quand je me suis réveillé, j’ai passé plusieurs moments confus et surréalistes à me demander ce que faisait Liz Truss dans Death in Paradise.”

La paire avait une certaine ressemblance avec les deux arborant des coupes de cheveux très similaires.

Après que Miriam ait jeté Bertram à sa mort pour de vrai, elle a dû couvrir l’incident dans le but de le faire passer pour un accident.

Elle a caché les preuves dans une pièce secrète de leur villa où Bertram avait l’intention de se cacher après leur cascade.

Une fois que Neville a dit à Miriam que le jeu était terminé, elle a dit clairement et a admis qu’elle avait vu rouge alors que son mari vacillait au bord de la falaise. Elle a ensuite été arrêtée.

L’épisode s’est terminé sur une note plus légère avec Neville embrassant Sophie Chambers, qui est sur l’île pour un séjour de 10 jours.