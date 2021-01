Les fans de DEATH in Paradise ont prédit une nouvelle romance improbable pour le détective Neville Parker après un indice facile à manquer.

Ralf Little joue le policier dans le drame policier à succès de la BBC, qui est revenu pour sa 10e série plus tôt ce mois-ci.

Il a été rejoint cette saison par Josephine Jobert, qui est revenue sous le nom de Florence Cassell après avoir été absente de la série lorsque Ralf l’a rejoint pour la première fois.

Les deux personnages ont lentement appris à se connaître au cours des deux premiers épisodes et les fans commencent à penser qu’une étincelle se développe entre eux.

Ils ont déjà partagé un dîner ensemble chez Florence et ont parlé de leur vie personnelle, et à la fin de l’épisode de la semaine dernière, ils ont été vus partageant un doux moment sur la plage.

Neville avait son détecteur de métaux et Florence l’accompagnait, vêtue d’un joli combishort jaune.

Comme si cela ne suffisait pas pour amener les téléspectateurs à parler de leur chimie, une bande-annonce de l’épisode de cette semaine les a convaincus que la romance est en marche.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « Florence a l’air d’avoir un rendez-vous? »

Un autre a ajouté: « Le scénario de la romance Neville & Florence commence la semaine prochaine, je suppose? »

Un troisième a tweeté: « Y aura-t-il une histoire d’amour entre Florence et Neville, je l’espère. »

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: « Oh, Florence et Neville s’amusent ensemble. Oh non, ils me font expédier. »

Quand il a été annoncé que Josephine reviendrait, la BBC a taquiné une romance potentielle entre les deux détectives.

Un synopsis pour la saison 10 se lit comme suit: «Florence pense qu’elle est prête à retourner au travail après la mort de son fiancé il y a deux ans – mais elle n’a pas misé sur son nouveau patron, Neville.

«Alors qu’elle essaie de comprendre ses particularités, les étincelles sont vouées à voler. Neville se rend vite compte qu’il existe dans les Caraïbes, plutôt que d’y vivre.

« Avec l’aide de Florence, il décide de saisir la journée et se retrouve à commencer à révéler certains de ses secrets – y compris de nature romantique. »

Death in Paradise continue le jeudi 21 janvier à 21h sur BBC One.