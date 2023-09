Les fans de DC United fulminent contre les prix des abonnements pour la saison 2024

Les détenteurs d’abonnements DC United sont indignés par la décision de l’équipe d’augmenter les prix pour la saison 2024.

Le 15 septembre, DC United a révélé que le coût des sièges au niveau 300 avait augmenté. Il s’agit du niveau de sièges du club. Le prix des billets dans les sections 100 et 200 reste inchangé.

Le prix moyen a augmenté de 4 % entre 2022 et 2023. Cela n’a pas plu aux partisans.

Quels sont les prix des abonnements DC United ?

Même s’ils sont prêts à payer plus pour leurs billets, ils veulent quand même que leur équipe gagne. DC United n’a pas toujours fourni cela à ses supporters les plus fidèles. Pourtant, la DCU crée un environnement qui attire et retient ses partisans.

Maintenant, un prix d’abonnement à DC United est sorti. DC United considère les prix des billets comme absurdement chers. Par exemple, C3, rangée 7 pour une saison – 5 000 $, pour un an dans la section 131, siège 4 : 1 420 $ et 1 079 $ pour deux saisons dans le siège C3, rangée 7.

MLS vs Europe : prix des abonnements

Il a été récemment révélé que l’achat de deux des billets les moins chers pour la finale de la Coupe de l’US Open la semaine prochaine permettrait d’acheter un abonnement pour 17 équipes de Premier League anglaise, sur un total de 20. Seuls Arsenal, Tottenham et Liverpool avaient des billets plus chers. saison billets que les billets pour la finale de l’US Open Cup.

Pour voir Lionel Messi et l’Inter Miami remporter un deuxième titre en finale de l’US Open Cup, l’Inter Miami et le vendeur de billets officiel Ticketmaster demandent à leurs supporters de débourser des frais encore plus incroyablement élevés pour les billets. Le stade DRV PNK n’a jamais accueilli de match de championnat auparavant.

Après l’arrivée de l’Argentin, il est devenu difficile d’obtenir des billets pour l’arène. En fait, le mercredi 27 septembre, cela se produira à nouveau lors de la visite du Houston Dynamo.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire