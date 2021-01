Les fans de DANCING On Ice ont appelé les patrons à ramener le juge à la langue acide Jason Gardiner.

Les téléspectateurs de l’émission de patinage ITV1 ont plaidé pour que la star australienne – qui était célèbre pour ses descentes et ses jibes – de revenir sur le panneau de glace.

Cela vient après que certains fans aient été mécontents du score de ce soir, en particulier après que tant de concurrents aient reçu des notes identiques.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « Qu’est-ce qu’Ashley et John regardent? Les juges des ordures … ramènent Jason Gardiner. Graham Bell était incroyable #DancingOnIce. »

Un autre a ajouté: « Nous avons besoin de Jason Gardiner pour quelques bons scores xx #DancingOnIce. »

Un troisième téléspectateur a simplement tweeté: « Ramenez Jason Gardiner #DancingOnIce. »

On a même écrit: « S’il vous plaît, ramenez #JasonGardiner les juges sont terribles comment pouvez-vous marquer les mêmes scores. »

Jason, 49 ans, a choqué les fans en août 2019 lorsqu’il a annoncé qu’il quittait Dancing On Ice après 13 ans dans l’émission.

Le panel actuel est composé de Jayne Torvill, Christopher Dean, John Barrowman et Ashley Banjo.

À l’époque, Jason a déclaré dans une vidéo Instagram: «Après toutes ces années, je pense qu’il est temps pour moi de dire au revoir à mon rôle de juge et de revenir sur des choses que je suspendais et que je mettais en veilleuse depuis un moment.

« À tous mes fans de DOI, je vous remercie vraiment pour votre soutien et vos encouragements au fil des ans, je sais que nous avons traversé des controverses et je suis heureux que vous ayez mon style de juge unique et mon honnêteté. »

Il est venu à la suite d’informations selon lesquelles les producteurs complotaient secrètement pour le remplacer.

Faisant référence à cela, il a ajouté: « Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations sur moi et la prochaine série de Dancing On Ice. Je voulais remettre les pendules à l’heure, je suis juge original depuis 2006.

«J’ai fait toutes les séries sauf une, lorsque j’ai été remplacé par mon bon ami et sœur de danse Louis Spence en 2012.

« L’émission avait été interrompue pendant quatre ans et quand elle a été relancée, j’étais le seul juge original à revenir. »

La décision de Jason de partir est intervenue des mois après son affrontement avec Gemma Collins sur DOI.

L’ancienne star de Towie, Gemma, l’a accusé d’être un intimidateur parce qu’il la comparait à un réfrigérateur.

Mais bien que les fans voudront peut-être voir Jason revenir sur le panneau de glace, The Sun a révélé en exclusivité plus tôt ce mois-ci qu’il avait quitté le showbiz pour une nouvelle vie à l’étranger.

Après le verrouillage l’année dernière, Jason s’est envolé pour l’Espagne et a suivi un cours sur la biodiversité et la durabilité.

Il est maintenant basé au Portugal et travaille comme agriculteur et constructeur respectueux de l’environnement, se décrivant comme un «concepteur nomade de permaculture».