Les fans de Dancing On Ice prédisent que Joe-Warren Plant reviendra car il peut sortir de la quarantaine après un épisode supprimé

DANCING On Ice Les téléspectateurs prédisent que Joe-Warren Plant reviendra à l’émission après que lui et sa partenaire Vanessa Bauer aient été limogés en raison de tests de coronavirus positifs.

Quelques jours à peine après que le duo ait été expulsé, ITV a pris la décision de reporter l’émission de dimanche car elle n’était pas en mesure d’aligner un line-up complet.

Cependant, le retard pourrait ouvrir la porte à un retour pour paire, dont la période de quarantaine de 10 jours aura expiré au moment où le programme horaire sera de nouveau à l’antenne.

Écrivant sur Twitter, un fan a posté: « Si les candidats peuvent manquer une semaine et ce n’est pas cette semaine, pourquoi Vanessa et Joer ne peuvent-ils pas revenir la semaine prochaine s’ils ont été testés positifs le 12 et c’est le prochain le 28? Il vous suffit d’isoler pendant 10 jours après le test positif? #DancingOnIce. «

Un autre a écrit: « Joe devrait donc pouvoir revenir ou donner le coup d’envoi à ceux qui ont pu manquer une semaine et reprendre la danse ».

Un troisième a partagé: «Bref, comme mon copain Matthew vient de le faire remarquer, Joe-Warren Plant aura mis en quarantaine assez longtemps pour qu’ils le ramènent si besoin est après cette pause alors… attention cet espace, je m’impose. «

Hier soir, The Sun a révélé en exclusivité que les producteurs avaient pris la décision de donner à toutes les célébrités et à leurs partenaires professionnels une semaine de pause pour permettre à chacun de récupérer.

Jason Donovan, 52 ans, a raté l’émission de dimanche en raison d’une blessure au dos – et au moins deux autres célébrités soignent des petits soucis.

Cela vient un jour après que The Sun a révélé à quel point la série était sur de la glace mince en raison d’un surplus de blessures et d’abandons liés au COVID-19.

La série reviendra le dimanche 28 février après la pause forcée.

Une source d’ITV a déclaré: «Tout le monde travaille très dur pour créer une série brillante.

«L’équipe de production a été formidable de travailler autour de nouveaux protocoles et de contourner la pandémie qui évolue constamment avec de nouvelles variantes et autres.

« Cette pause donnera juste le temps aux acteurs et à l’équipe de respirer. Tout le monde se donne à fond et veut juste que l’émission soit incroyable pour les téléspectateurs à la maison, alors une semaine pour se ressourcer et se reposer avant de revenir sera formidable. »

Jason a raté le spectacle de dimanche soir après avoir été incapable de répéter sa routine en raison de maux de dos.

L’Australien a été automatiquement donné un bye dans le prochain tour, mais sera forcé de quitter définitivement s’il ne peut pas se remettre en forme au retour de l’émission.

S’il quitte, cela signifiera que cinq visages célèbres ont retiré cette série à eux seuls, sans plus de sauvegardes disponibles.

Pour aggraver les choses pour les producteurs assiégés de l’émission de patinage, au moins deux autres stars sont des blessures d’allaitement.

La rappeuse Lady Leshurr, 32 ans, s’est plainte de douleurs à la jambe, tandis que Rebekah Vardy, 38 ans, a une souche à l’aine.

La star du West End Denise Van Outen a dû se retirer en raison d’une épaule cassée.

Billie Shepherd de Towie a démissionné après une forte chute sur la glace, et Rufus Hound a été démarré après avoir également été testé positif au coronavirus pour la deuxième fois.

L’actrice de Coronation Street, Faye Brookes, 33 ans, est désormais la favorite des bookmakers pour triompher.