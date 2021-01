Les fans de DANCING On Ice étaient « en larmes » ce soir alors que l’émission ITV revenait sur nos écrans – offrant une certaine « normalité ».

Le premier groupe de célébrités s’est rendu sur la glace avec leurs partenaires professionnels lors du lancement de ce soir, la seconde moitié étant en compétition la semaine prochaine.

Les téléspectateurs ne pourraient pas être plus ravis d’avoir un confort de visionnage indispensable sur leurs écrans au milieu d’un troisième verrouillage difficile au Royaume-Uni, affluant sur Twitter pour partager leur joie de son retour.

L’un d’eux a écrit: « Danser sur la glace est le peu de normalité dont j’avais besoin dans ma vie ».

Un autre a ajouté: « Quelqu’un d’autre pleure? #DancingOnIce 10 semaines de bonheur ».

Un troisième a convenu: « Pourquoi est-ce que je pleure à #DancingOnIce, j’ai l’impression que c’est exactement ce dont nous avons besoin maintenant! »

Et ils allaient se régaler d’une nuit – avec une attention largement volée par la tenue plongeante de Holly – et la chute épique de Joe Warren-Plant sur la glace.

Un halètement résonna dans le studio alors que l’acteur d’Emmerdale s’écrasait au sol à mi-chemin de sa routine avec sa partenaire professionnelle Vanessa Bauer.

Le beau gosse a été marqué par les juges en raison de la chute, bien qu’ils l’aient félicité de se relever comme un pro.

Joe a dit plus tard qu’il n’avait aucune idée de ce qui était arrivé à l’origine de la gaffe, disant à Holly: « Je pensais littéralement que je faisais tout parfaitement et ensuite je me suis retrouvé par terre – je ne sais pas ce qui s’est passé. »

Cependant, certains téléspectateurs étaient plus distraits par la blague «douteuse» que le commentateur de l’émission avait faite à propos de Joe pendant son VT.

Faisant apparemment référence au scénario déchirant de l’acteur Emmerdale, qui a vu son personnage se faire soigner par une pédophile, l’artiste de voix off Sam Matterface a plaisanté: « Si le patineur est quelque chose comme le personnage qu’il joue, il sera bon avec les figures d’autorité féminine. »

Mais certains ont trouvé la remarque insipide, avec une furieuse: « Des commentaires sérieusement douteux sur le scénario d’abus des enfants enseignants d’Emmerdale? » «

Le spectacle avait débuté avec une routine préenregistrée fascinante des danseurs professionnels, qui a été mise en place lorsqu’ils étaient dans une «cohorte» de travail sans danger pour les coronavirus.

Holly et Phil ont ensuite salué les téléspectateurs, qui ont été époustouflés par la robe accrocheuse de Holly.

La beauté blonde avait l’air sensationnelle dans la tenue rose poussiéreuse, mais certains étaient distraits par le décolleté plongeant – mettant ses seins devant et au centre.

Loin de ses tenues habituelles This Morning, la mère de trois enfants avait l’air incroyablement glamour dans la robe, qui avait des détails de plumes et de paillettes.

Elle avait ses cheveux blonds brillants coiffés en vagues chics, avec la star écrivant sur Instagram: « Ça fait du bien de mettre un paillette! »

Bien que la série ne soit revenue à la télé que ce soir, elle a déjà eu sa part de drame dans les coulisses.

Plus tôt cette semaine, nous avons raconté comment Denise Van Outen avait été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être disloquée l’épaule lors d’une chute d’horreur pendant l’entraînement.

Cependant, elle a courageusement pris la glace ce soir malgré la blessure, des fans incroyables avec son dévouement au spectacle alors qu’elle jouait avec un bandage toujours enroulé autour de son épaule.

Elle et son partenaire professionnel Matt Evers ont joué à Rollin ‘On The River, Matt admettant qu’il avait dû refaire certaines parties de la routine en raison de sa blessure.

Dans la bande-annonce vidéo qui a été montrée au préalable, le moment où Denise est tombée et s’est blessée à l’épaule a été montré – avec l’étoile s’écraser au sol et Matt tombant sur elle.

Le partenaire de Graham Bell, Yebin Mok, a également été contraint d’abandonner la compétition pendant quelques semaines après qu’une blessure terrifiante a vu ses tendons de la jambe être exposés après avoir été «poignardé» avec un patin.

Et l’Olympien a parlé de sa «culpabilité» après l’accident en parlant à Phil ce soir.

Il a dit: « Je suis tellement désolé, je me sens tellement coupable – je suis tombé et Yebin est tombée sur mon patin et s’est coupée la jambe.

« C’est le pire sentiment, j’ai l’habitude de me blesser moi-même mais de ne pas blesser les autres, c’est terrible. »

Cependant, Yebin semblait être en bonne forme lorsqu’elle est apparue en studio pour le spectacle de ce soir – même si elle ne pourra pas patiner pendant un certain temps.

Elle a dit à l’hôte: « Je me sens beaucoup mieux et ça guérit très bien – j’ai hâte de revenir! »

L’émission de ce soir s’est terminée avec le comique Rufus Hound fondu en larmes après que les juges aient décidé à l’unanimité de le sauver, lui et son partenaire professionnel, Robin Johnstone, du vote du public.

Holly Willoughby s’enroule dans une veste épaisse pour répéter pour Dancing on Ice

Ils ont décerné à la star leur tout premier ‘Golden Ticket’ – en lui donnant un laissez-passer gratuit pour la semaine des comédies musicales.

Cependant, sa concurrente Lady Leshurr a eu moins de chance car elle est devenue la première star à atterrir lors du skate-off de la semaine prochaine.

Le prochain groupe de concurrents de Dancing On Ice se rendra sur la glace pour la première fois la semaine prochaine, et celui qui recevra le moins de votes affrontera Lady Leshurr dans le but d’obtenir une place au cours de la troisième semaine.