Les fans de C's vont adorer la réponse de Jayson Tatum à la question du MVP

Jayson Tatum est un champion NBA, cinq fois All-Star et quatre fois sélectionné au All-NBA. La star des Boston Celtics fait partie des meilleurs joueurs de la ligue, mais le titre de MVP lui échappe toujours alors qu’il se prépare à sa huitième saison.

Tatum s’est classé sixième au vote pour le titre de MVP de la NBA la saison dernière, quatrième en 2023 et sixième en 2022. Il sera presque certainement à nouveau dans la course au printemps prochain s’il reste en bonne santé, mais il ne se préoccupe toujours pas des distinctions individuelles après avoir mené Boston à la bannière 18.

Dans un Conversation avec Bobby Krivitsky de Sports IllustratedOn a demandé à Tatum d’équilibrer ses aspirations de MVP avec une autre course au titre.

« Oui, gagner est plus important que tout », a répondu Tatum. « Gagner un championnat est le plus important. Jouer de la bonne manière. Mais cela a déjà été fait. C’est possible. Vous pouvez jouer de la bonne manière, vous pouvez dominer le jeu, vous pouvez viser un championnat et être le MVP de la ligue. Donc, vous n’avez pas à sacrifier l’un pour l’autre. Vous pouvez faire les deux. »

Le titre de MVP et le titre NBA 2025 devraient être en jeu pour Tatum. Le joueur de 26 ans est au sommet de sa brillante carrière et est le leader incontesté du groupe des grands favoris au titre. Aussi formidable qu’il ait été en 2023-24, il y a des raisons de croire qu’il peut être encore meilleur dans sa quête d’un nouveau titre.

Tatum pourrait également aborder la nouvelle saison avec une certaine rancune. Il a été nommé dans la liste de l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de 2024 contrairement à son coéquipier des C’s Jaylen Brownmais il a été mystérieusement mis sur le banc lors de deux des six matchs par l’entraîneur-chef Steve Kerr. Bien qu’il ait remporté une médaille d’or, il a admis avoir dû rester sur le banc C’était une expérience « difficile ».

Néanmoins, il se concentrera sur Banner 19 lorsque le camp d’entraînement des Celtics débutera plus tard ce mois-ci. Boston débutera la pré-saison avec deux matchs contre les Denver Nuggets à Abu Dhabi les 4 et 6 octobre. Son premier match de saison régulière est prévu le 22 octobre contre les New York Knicks au TD Garden.