Les fans de Crown ont tous la même plainte que les gouttes de la saison 5 – claquant Netflix pour une “grosse erreur”

Les FANS du hit de Netflix The Crown ont été laissés déchaînés par un nouveau détail clé alors que le service de streaming déploie la cinquième saison très attendue.

L’émission royale est revenue avec impatience sur les écrans et devrait présenter plus de rebondissements, de rebondissements et de controverses que jamais auparavant.

NETFLIX

Netflix vient de sortir la cinquième saison de The Crown[/caption]

NETFLIX

L’émission traite des années 1990 dans la Maison Royale[/caption]

La cinquième saison actuelle de l’émission est la première à être publiée après deux décès royaux très médiatisés – celui du prince Phillip, duc d’Édimbourg et de la reine Elizabeth II.

Il se concentre sur la vie de la famille royale dans les années 1990, sans doute l’une des décennies les plus controversées pour la famille royale après un certain nombre d’événements, notamment la rupture du mariage de Charles et Diana et l’annus horribilis de la reine.

Cependant, ce ne sont pas les complots qui font sourciller tout le monde.

Les fans se sont retrouvés à claquer son diffuseur Netflix sur sa date de sortie, suggérant qu’il a rendu impossible le visionnage excessif de la série.

Netflix a lancé tous les nouveaux épisodes de l’émission aujourd’hui, mercredi 9 novembre, ce qui a entraîné un lancement de la saison en milieu de semaine, au grand désarroi de nombreux fans, qui ont soutenu que l’émission aurait dû être lancée un vendredi.

Arguant qu’être libéré en milieu de semaine signifiait qu’ils devraient attendre quelques jours pour regarder l’émission en raison d’engagements de travail, les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur colère et leur déception face à la “grosse erreur” du géant du streaming.

Un fan mécontent a déclaré: “Pourquoi la couronne doit-elle sortir le mercredi et quand je dois partir pour l’école.”

Un autre a écrit: “POURQUOI Netflix publie-t-il la saison 5 de la couronne un mercredi, comment suis-je censé regarder en rafale quand je dois travailler.”





Un troisième a partagé: “La chute de la Couronne en milieu de semaine est une GROSSE ERREUR.”

Alors qu’un quatrième a ajouté: “Je vais devoir rester à l’écart de Twitter jusqu’à vendredi, car je ne peux pas regarder la couronne jusque-là .”

NETFLIX

Le streamer a été critiqué pour son choix de date de sortie[/caption]

NETFLIX

Les fans ont critiqué la décision de sortir l’émission en milieu de semaine[/caption]

NETFLIX

Ils ne sont pas satisfaits de la dernière décision de Netflix, la qualifiant de “grosse erreur”.[/caption]