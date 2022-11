Les fans de Crown ont tous la même plainte à propos de John Major de Jonny Lee Miller

LA Couronne fait face à plus de fureur de la part des téléspectateurs, car cela les a rendus ennuyeux comme le Premier ministre Sir John Major.

Depuis ses débuts cette semaine sur Netflix, l’émission a fait pâlir des femmes devant l’homme qui était autrefois surnommé l’homme gris de la politique.

La représentation de John Major dans la saison 5 de The Crown a fait pâlir des femmes devant l’homme autrefois surnommé l’homme gris de la politique[/caption]

Les critiques suggèrent que l’émission a donné à l’ex-Premier ministre notoirement ” ennuyeux ” un ” côté sexy “[/caption]

Il ne s’agit pas seulement de lancer le beau gosse de Trainspotting Jonny Lee Miller, 49 ans, dans le rôle de Sir John, aujourd’hui âgé de 79 ans.

Ils disent que le spectacle lui a donné un côté étrangement sexy – et cela ne touche même pas à sa liaison avec sa collègue députée Edwina Currie.

Une tweeteuse a déclaré : « J’ai regardé The Crown hier soir, puis j’ai “rêvé” de John Major. Pourquoi me feraient-ils ça ?”

Un autre a écrit: “Il est beaucoup trop chaud … Je ne veux pas aimer John Major.”

Une autre femme a tweeté : “Rien n’aurait pu me préparer au sexy John Major… ça ressemble à une citation d’un des journaux d’Edwina Currie.”

La cinquième série de The Crown a créé la fureur de se plonger dans les années les plus sombres de la famille royale de 1990 à 1997, qui étaient les mêmes années que Sir John était à Downing Street.

Avant d’être libéré, il a critiqué l’émission comme “un seau d’absurdités” car il a vu le prince de Galles de l’époque faire pression sur lui pour persuader feu la reine d’abdiquer et de faire place à son fils.

Un initié de la télévision a déclaré: “Il est ironique que l’émission qu’il a si rapidement programmée ait maintenant contribué à susciter un regain de respect pour l’ancien Premier ministre, qui est décrit dans l’émission comme un homme d’État énigmatique.”

Le premier épisode de la saison 5 de The Crown est sorti mercredi à 8h du matin, rassemblant 1,1 million de téléspectateurs[/caption]

Jonny Lee Miller de Trainspotting a été choisi pour jouer l’ex-PM dans la saison 5 de The Crown[/caption]





Le premier épisode de The Crown, qui est sorti mercredi à 8 heures du matin, a attiré 1,1 million de téléspectateurs au cours des 16 premières heures de diffusion, et devrait être beaucoup plus élevé une fois le décompte standard de sept jours calculé.