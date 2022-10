Les fans de cricket Troll Indian Openers avec des mèmes brutaux

Le cricket est un sport cruel. Vous n’êtes pas à l’abri de la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux lorsque vous échouez, même lorsque vous êtes un Virat Kohli du jeu. Alors que Kohli a retrouvé la forme de sa vie et a retrouvé le respect du monde lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 contre le Pakistan avec son sensationnel 82 *, on attend désormais la même chose des ouvreurs indiens KL Rahul et du skipper Rohit Sharma. Sauf que les supporters se demandent si leur « retour en force » avec le saule ne pourra venir que contre des vairons comme les Pays-Bas lors du choc de jeudi au SCG.

KL Rahul et Sharma ont tous deux eu du mal avec la batte dans un passé récent et leur sortie ensemble contre le Pakistan était au mieux oubliable car les deux ont été licenciés à moindre coût pour 4 points chacun.

Imaginez ce scénario : s’ils se produisent aujourd’hui, ils seront trollés. S’ils ne le font pas, ils seront également trollés.

Les trolls ont imaginé la “préparation” des ouvertures avant le match Inde-Pays-Bas avec des mèmes impitoyables et des moqueries sans fin.

Le prochain match de l’Inde est contre les Pays-Bas… KL Rahul et Rohit Sharma : pic.twitter.com/9R1yuyKpyp — UmderTamker (@jhampakjhum) 26 octobre 2022

KL Rahul après avoir regardé l’équipe des Pays-Bas pic.twitter.com/yt3uMpTmzQ — memes_hallabol (@memes_hallabol) 26 octobre 2022

Pas inquiet pour KL Rahul. Il décrochera l’or contre les Pays-Bas. – Tushar Gupta (@Tushar15_) 23 octobre 2022

KL Rahul est prêt à affronter les puissants Pays-Bas pic.twitter.com/XuSeYbkt0f — Sauvage (@arcomedys) 26 octobre 2022

KL Rahul va rebondir, en IPL 2023 pic.twitter.com/HLEGEVzSwU — SANGRAM (@Mai_hu_yar) 27 octobre 2022

Rohit Sharma et KL Rahul sont prêts à écraser les Pays-Bas dans tout le parc pic.twitter.com/Ty4jeGmqj5 — Akshat (@ AkshatOM10) 26 octobre 2022

KL Rahul vérifie quand est le match contre les Pays-Bas, le Zimbabwe et le Bangladesh pic.twitter.com/vQsXVGHmf8 – Tout sur le cricket (@allaboutcric_) 23 octobre 2022

Ne sous-estimez jamais la capacité de KL RAHUL à décevoir dans les matchs importants #INDvsPAK pic.twitter.com/0mFKIydbks – Cricpédia (@_Cricpedia) 23 octobre 2022

Un utilisateur de Twitter a résumé avec précision la situation de Babar Azam et des ouvreurs indiens affrontant respectivement le Zimbabwe et les Pays-Bas jeudi.

« Si Babar Azam marque contre le Zimbabwe demain. Les gens vont le troller en disant “Babar ne marque que contre les vairons”. S’il ne parvient pas à le faire. Alors aussi, les gens vont le troller. Il en va de même pour KL Rahul et Rohit Sharma s’il marque ou non à nouveau, (sic).

Si Babar Azam marque contre le Zimbabwe demain. Les gens vont le troller en disant “Babar ne marque que contre les vairons”. S’il ne parvient pas à le faire. Alors aussi, les gens vont le troller. Il en va de même pour KL Rahul et Rohit Sharma s’il marque ou non à nouveau. — Avinash Aryan (@AvinashArya09) 26 octobre 2022

Pendant ce temps, le grand batteur Sunil Gavaskar estime que la forme de Rohit Sharma est la seule préoccupation de l’équipe indienne de cricket pour le moment. L’ouvreur à l’épée n’a pas été à son meilleur ces derniers temps et n’a marqué que deux demi-siècles cette année. L’approche intrépide que Team India adopte dans les T20I n’a pas bien fonctionné pour Sharma qui a marqué quatre siècles dans les T20I – la plupart dans le format le plus court.

