Malgré cinq joueurs de cricket indiens qui auraient violé les protocoles de biosécurité de Cricket Australia pour prendre un repas dans un restaurant de Melbourne récemment, le batteur star Rohit Sharma était celui qui a été le plus impliqué dans l’indignation des médias sociaux samedi et le lendemain.

Sharma avec Rishabh Pant, Shubman Gill, Navdeep Saini et Prithvi Shaw ont été mis à l’isolement alors que les conseils de cricket australien et indien ont lancé une enquête sur une vidéo dans laquelle ils sont vus assis à l’intérieur dans un restaurant et soupçonnés d’être en infraction. des protocoles de biosécurité de Cricket Australia.

Alors que les joueurs de cricket ont bien critiqué pour ne pas avoir suivi les règles liées à la couronne, une photo non vérifiée de la facture payée par un fan de cricket a encore alimenté le feu car l’un des articles commandés dans le projet de loi mentionnait un plat de bœuf.

Les guerriers du clavier ont pris sur eux de faire plusieurs fouilles aux joueurs de cricket pour leur choix de nourriture.

Sharma, cependant, a fait face au plus de colère aux mains de Twitterati indigné qui l’a traité d ‘ »hypocrite » pour avoir parlé des droits des animaux et ensuite commodément « consommé » du boeuf dans un restaurant australien. Cependant, il n’y a aucune preuve de cette dernière réclamation.

Il devient Animal Activist sur Holi et Diwali pour faire la leçon aux hindous. Les autres jours, lui et son équipe mangent du bœuf. Selon lui, célébrer Holi et Diwali est une irresponsabilité envers les animaux, mais manger du bœuf et subventionner l’abattage des vaches relève de l’activisme animal. @ ImRo45 https://t.co/w0gJQq96sJ pic.twitter.com/ljrMPEQKTI – Bharadwaj (@BharadwajSpeaks) 2 janvier 2021

Heureusement pour le joueur de cricket, il a trouvé un peu de répit chez ses fans qui se sont prononcés pour le soutenir et ont commencé à suivre la tendance #IStandWithRohit dimanche matin.

#istandWithRohitIl fait 14 jours de quarantaine, ne reste pas avec sa famille, a raté ses filles le 2e anniversaire … Tout ce qu’il a fait pour représenter le pays et faire gagner l’IndeIl n’est pas nécessaire de lui de consolider sa place et de vivre de telles difficultés juste pour 2 matchs d’essai.Vraiment fier Ro pic.twitter.com/tmESjPeWnm – ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ (@ Msdhoni_183) 3 janvier 2021

Je me suis blessé, je suis allé à la NCA pour une cure de désintoxication. être RO.#IStandWithRohit pic.twitter.com/hv3sXVxCQ4 – Hk Reddy (@hkreddytweets) 3 janvier 2021

Les cinq joueurs seront séparés des équipes indiennes et australiennes plus larges lors de leurs déplacements et sur le site d’entraînement, mais ils seront autorisés à s’entraîner conformément aux protocoles mis en place.