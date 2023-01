Les fans de cricket pakistanais ne peuvent pas se taire à propos de l’échec de Suryakumar Yadav contre leurs quilleurs dans T20I

Suryakumar Yadav s’est moqué de l’attaque de bowling sri-lankaise lorsque l’Inde a rencontré l’équipe de Dasun Shanaka lors du troisième et décisif concours T20I samedi. Battant en premier, l’Inde a perdu ses deux ouvreurs Ishan Kishan et Rahul Tripathi en avantage numérique. Avec beaucoup d’overs à faire, la scène était parfaitement préparée pour que SKY devienne fou, et il est devenu fou.

Le frappeur T20I classé numéro 1 de l’ICC a martelé jusqu’à 7 limites et 9 maximums ridicules dans son invaincu 112 * (51) pour propulser les hôtes à un total dominant de 228/5. En réponse, le Sri Lanka a été éliminé pour 137, perdant le concours par 91 points et la série T20I 2-1.

Suryakumar Yadav a été universellement salué par les fans et ceux qui ont été témoins des exploits de la batte du frappeur explosif de 32 ans.

La nation pakistanaise, passionnée de cricket, a également félicité SKY pour sa démonstration impitoyable. Cependant, les fans ont également tenu à rappeler à tous que les quilleurs pakistanais avaient “apprivoisé” la bête, contrairement au reste du monde.

Surya Kumar Yadav contre le Pakistan en T20Is : 4 auberges, 57 courses, 14,25 de moyenne, 123,91 taux de grève, 0 quinquagénaire, 0 centième, 18 HS. Surya Kumar Yadav contre tous les autres dans les T20I : 39 auberges, 1521 pistes, 50,70 de moyenne, 183,47 taux de grève, 13 quinquagénaires, 3 cents, 117 HS. #INDvSL – Farid Khan (@_FaridKhan) 7 janvier 2023

Plus je vois Surya Kumar Yadav jouer et jouer avec des équipes, plus j’ai de respect pour les quilleurs pakistanais. SKY n’a pas été le même contre le Pakistan, seulement 57 points en quatre manches à une moyenne de 14,25, un taux de frappe de 123,91 et un score le plus élevé de seulement 18. #INDvSL– Farid Khan (@_FaridKhan) 7 janvier 2023

À l’exception du Pakistan, Surya Kumar Yadav est incroyable et injouable contre n’importe quelle équipe de cricket. Il a toutes sortes de coups, peut détruire n’importe quel quilleur un jour ordinaire. Bien méritant le rang numéro un au T20 Cricket. Coups de cricket impressionnants dans un format plus court. #SuryakumarYadav— Amir عامر (@Amirchoudhary__) 7 janvier 2023

Plus tôt, le capitaine indien Hardik Pandya a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper en premier contre le Sri Lanka lors du troisième et dernier T20I de la série au Saurashtra Cricket Association Stadium.

