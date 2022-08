Les fans de cricket font tout leur possible avec des mèmes alors que la Coupe d’Asie ramène la rivalité sur Twitter

C’est le jour J. C’est le jour que les fans de cricket attendaient. C’est l’Inde contre le Pakistan. Dimanche, les deux géants asiatiques – l’Inde et le Pakistan de Hitman Rohit Sharma, dirigés par le puissant Babar Azam, verrouillent les cornes lors de la Coupe d’Asie 2022, et comme toujours, ce sera une affaire à haute tension.

Alors que les rencontres et les plaisanteries échangées entre les joueurs de cricket des deux nations avant la rencontre du chapiteau ont certainement diffusé quelques nerfs, mais les fans de cricket sur le site de microblogging Twitter ne négligent aucun effort pour nous rappeler que les rivalités seront pleinement affichées une fois le les grands rivaux prennent le terrain.

Et ils l’ont fait à travers des mèmes hilarants. Que tout le monde se transforme en expert du cricket avant le match ou prie le Tout-Puissant d’être du côté des vainqueurs, les fans des deux nations essaient toutes les astuces du livre.

Les experts du cricket se préparent pour #AsiaCup pic.twitter.com/Uwv5Wxz9jC – Rajabets Inde (@smileandraja) 27 août 2022

Les fans de l’Inde et du Pakistan sur les réseaux sociaux aujourd’hui #INDvsPAK #AsiaCup pic.twitter.com/8O6P24MrCT —Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) 28 août 2022

c’est bien ce n’est pas pic.twitter.com/pL0V9A2btd — Wellu (@Wellutwt) 26 août 2022

Babar Azam s’assure que Hassan Ali jouera à tout prix..!!#PakVsInd Hasnain #AsiaCup2022 pic.twitter.com/LW22PZPzFb – Haseeb Khan (@HaseebkhanHk7) 27 août 2022

Quand tu te maries le même jour #PakVsInd

.

Manzimyor : Mahraaz haz soozyon 7 baje barabar.

*Pendant ce temps Mahraaz 😭 pic.twitter.com/erz5Wus4Jc — Fayaaz Takkar  (@fayaaz_takkar_) 28 août 2022

Joueurs de cricket indiens avec des joueurs de cricket pakistanais : Plus tôt maintenant pic.twitter.com/oSycf7TpJw – Anurag (@HeyYouNotYouY0u) 26 août 2022

Les joueurs de cricket indiens rencontrent des joueurs pakistanais* Pendant ce temps Rohit Sharma : pic.twitter.com/OvOvPrbWvK — HUNTSMAN (@hp_mode2) 26 août 2022

Je vais manquer ce sort aujourd’hui #PakVsInd pic.twitter.com/Q2vekSTHrZ — عبید بھٹی (@abaid_bhatti8) 28 août 2022

Pendant ce temps, Virat Kohli, l’ancien skipper indien, qui se prépare à revenir au cricket après une brève interruption de l’action, a félicité le capitaine pakistanais Babar Azam avant l’affrontement à haute tension entre l’Inde et le Pakistan lors de la Coupe d’Asie 2022 dimanche. «J’ai vu beaucoup d’estime et de respect de sa part (Babar Azam) dès le premier jour. Et cela n’a pas changé, indépendamment du fait qu’il est probablement le meilleur batteur du monde en ce moment dans tous les formats, avec une performance si constante. A juste titre, il a un talent incroyable. J’ai toujours aimé le regarder jouer », a déclaré Kohli à Star Sports.

