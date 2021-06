Les fans de cricket de Desi se préparent avec les derniers mèmes du WTC avant le test indo-néo-zélandais tant attendu

L’affrontement tant attendu entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande lors de la finale du Championnat du monde d’essais à Southampton n’est plus qu’à un jour et les fans de cricket desi sont tout sauf calmes. Naturellement, les deux équipes visent la victoire et visent à s’inscrire dans les livres d’histoire. Alors que l’équipe Kiwi est de retour à l’action après avoir battu l’Angleterre dans la série Test récemment conclue, l’équipe indienne travaille dur pour vaincre les hôtes dominants. Avec tant de drame et d’excitation tout autour, les fans qui n’ont pas vu beaucoup de cricket avec la pandémie en cours, il y aura forcément du bruit sur les réseaux sociaux.

Et il y a aussi des mèmes, beaucoup d’entre eux avant le concours Inde-Nouvelle-Zélande le 18 juin.

L’équipe indienne pour la finale du WTC : Rohit Sharma, Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli (capitaine), Ajinkya Rahane (vice-capitaine), Hanuma Vihari, Rishabh Pant (guichet), R. Ashwin, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Ishant Sharma, Mohammed Shami, Mohammed Siraj, Umesh Yadav, Wriddhiman Saha

Pendant ce temps, l’ancien batteur indien VVS Laxman a déclaré que la finale du Championnat du monde d’essai de l’ICC amènera les jeunes au cricket d’essai, un peu comme la victoire de l’Inde en Coupe du monde en 1983 et la victoire en Coupe du monde T20 en 2007 en ont inspiré beaucoup.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici