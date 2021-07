Les fans de COUNTRYFILE ont été énervés par le segment de viande transformée « autorisé » de Tom Heap, affirmant qu’il est fait pour les « riches ».

Dans l’épisode de dimanche soir de l’émission de la BBC, le présentateur de télévision a énervé les téléspectateurs en discutant des problèmes liés aux aliments « bon marché » ultra-transformés.

3 Les fans ont été mis en colère par le segment de la viande transformée de Tom dans l’émission Crédit : BBC

3 Henry Dimbleby a tenté d’expliquer l’impact environnemental des aliments moins chers Crédit : BBC

Tom, 55 ans, a tenté d’informer les téléspectateurs d’une nouvelle stratégie visant à amener les Britanniques à se détourner des produits transformés pour des alternatives saines.

Mais les téléspectateurs se sont rapidement mis en colère lorsqu’ils ont réalisé le coût de toutes les options « plus saines » qui avaient moins d’impact sur l’environnement.

On pouvait entendre Tom expliquer : « La stratégie est un examen indépendant qui examine l’impact de notre système alimentaire sur notre santé et l’environnement.

« Son auteur est le restaurateur Henry Dimbleby. Il a appelé à de nouvelles taxes sur les énormes quantités de sucre et de sel utilisées dans les aliments ultra transformés. »

Tom a ensuite interrogé Henry sur la stratégie, lui demandant pourquoi les Britanniques devraient se tourner vers des aliments « plus chers et moins accessibles ».

« J’adore les chips et les barres de chocolat occasionnelles, alors pourquoi devrais-je les rendre plus chères et moins accessibles ? » a demandé l’animateur de télévision.

Henry a répondu: « Je veux dire, c’est l’argument » c’est juste une friandise bon marché « et c’est pour beaucoup d’entre nous, une friandise bon marché. Le problème, c’est que cela paralyse complètement notre société.

« Le marché total des fruits et légumes dans notre pays est de 2,9 milliards. Le marché total des sucreries, pour la confiserie, l’une des catégories ultra transformées, est de 3,9 milliards.

« Donc, ce genre de choses dépasse complètement ce que vous ou moi considérerions comme les aliments sains normaux que nous devrions manger. »

Tom a ajouté que les collations et les friandises n’étaient pas les seules choses à poser problème – les « produits de viande bon marché » drainant également le marché.

« Henry veut également que nous arrêtions de manger la viande bon marché produite ici et à l’étranger que l’on trouve souvent dans les plats cuisinés ultra transformés », a-t-il ajouté.

Henry a ensuite expliqué aux téléspectateurs : « Environ 50 % de la viande que nous mangeons est consommée sous forme de viande hachée et de produits transformés.

« Il existe désormais toutes sortes d’alternatives, des protéines créées à partir de plantes qui pourraient remplacer, à un coût inférieur à celui de la viande, cette viande hachée. »

Les fans n’ont pas tardé à inonder Twitter en réponse au segment – ​​non pas pour être utile, mais pour avoir « le droit » et pour les « riches ».

Un téléspectateur a fulminé : « Article intitulé sur #Countryfile qui ne prend en compte que les personnes qui peuvent se permettre des aliments chers. Une alimentation saine ne signifie pas manger comme un agriculteur ! »

« Encore un autre stratagème biologique, ouais ok pour la minorité aisée », a convenu un deuxième du segment des aliments transformés.

« Si les gens veulent de la malbouffe, alors laissez-les l’avoir. Arrêtez de prêcher », a fait remarquer un troisième, tandis qu’un quatrième a déclaré: « La viande fraîche ne devrait évidemment être que pour les riches. »

« F*** off avec votre conférence. Asda spag bol coûte 85 pence et frappe bien avec du fromage », a conclu un cinquième en plaisantant.

Countryfile diffusé le dimanche sur BBC One à 18h30.