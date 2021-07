Les fans de Countryfile sont furieux alors que le présentateur attribue l’abattage d’agneaux au BREXIT dans un rapport déconcertant

Les fans de COUNTRYFILE sont restés livides après qu’un présentateur ait imputé le massacre d’agneaux au BREXIT dans un rapport déconcertant.

Lors de l’édition de dimanche de l’émission de la BBC, le présentateur Adam Henson a partagé ses réflexions sur la façon dont la Grande-Bretagne quitterait l’UE affecterait ses agneaux et le prix qu’il pourrait en obtenir.

4 Adam Henson de Countryfile a agacé certains téléspectateurs de Countryfile après avoir discuté du Brexit par rapport à ses agneaux

Adam a expliqué comment certains des agneaux nés lors de l’émission spéciale d’agnelage avaient maintenant quatre mois et étaient prêts pour le marché.

Il a déclaré: « Je ne pense pas avoir déjà parlé de manière positive du prix de l’agneau. Mais cette année est la plus élevée que je connaisse. »

Il a ensuite expliqué qu’il en coûte 75 £ pour élever un agneau de la naissance jusqu’à ce qu’il soit prêt pour le marché, et il y a quelques années, ils ne recevaient que 60 £ par animal.

Il a déclaré: « Comme moi, de nombreux agriculteurs étaient vraiment inquiets des accords commerciaux lorsque nous sortions d’Europe.

4 Adam a expliqué comment les prix avaient changé depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’UE

4 Adam avait craint que les prix n’augmentent alors il s’est débarrassé d’une partie de son troupeau

« Nous pensions qu’il y aurait des droits de douane sur les exportations et cela signifiait que le prix de l’agneau aurait chuté. »

Bien qu’il se soit trompé à ce sujet, le Brexit a quand même eu un impact sur ses agneaux.

Il a déclaré: « Heureusement, notre gouvernement a réussi à mener les négociations, il n’y avait pas de tarifs et le prix est resté élevé.

« Mais, à cause de ce souci, je me suis débarrassé de mes agneaux avant la fin décembre et j’ai également décidé de réduire mon troupeau d’un tiers. »

4 Les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés par la discussion sur le Brexit

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés par son segment, avec un écrit sur Twitter: « Countryfile frapper le tambour pro-Brexit est assez douteux. C’est le porte-parole de l’industrie, n’est-ce pas? »

Un autre a ajouté : « Pourquoi font-ils la promotion de processus respectueux de l’environnement alors qu’ils viennent de parler de tuer un agneau sanglant à cause du Brexit ?

Un troisième a tweeté : « Cette émission peut parler des avantages d’aider la faune et de devenir végétalien, puis parler du meurtre d’agneaux à cause du Brexit. »

Countryfile est diffusé le dimanche sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.