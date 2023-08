Les fans de Countryfile sont déconcertés par la métamorphose glam de la présentatrice météo – en glissant « elle ressemble à Barbie! »

Les fans de COUNTRYFILE ont comparé une présentatrice météo à Barbie après qu’elle ait montré un look glamour.

Chaque épisode de Countryfile caractéristiques un segment examinant la météo pour la semaine à venir.

Lors de l’émission de dimanche, Louise Lear était chargée d’informer les téléspectateurs sur ce à quoi s’attendre au cours de la suivant sept jours.

Alors que certains des présentateurs météo portent une tenue plus décontractée d’inspiration country pour le rapport Countryfile, comme une chemise à carreaux ou un jean, Louise a apporté le glamour.

Elle a opté pour un brillant rose T-shirt à col rond qu’elle a associé à une jupe noire ornée d’un motif rose et crème de chaque côté.

Elle avait sa blonde cheveux retirée de son visage et recourbée à l’arrière et elle portait une paire de boucles d’oreilles en or.

Cela a suscité un certain nombre de commentaires de téléspectateurs sur X – anciennement Twitter – avec un écrit: « Louise ressemble plus à Barbie Girl qu’à une fille #countryfile. »

Un autre a ajouté : « Lear Jet est allé voir #Barbie et a été INSPIRÉ ! #fichierpays. »

Un troisième a tweeté: « FFS Louise, à fond sur Barbie. »

Pendant ce temps, un quatrième a commenté à côté d’un gif de Barbie: « Louise va #barbie. »

Louise n’est pas la seule présentatrice météo à ne pas avoir respecté le « code vestimentaire » de Countryfile attendu par les fans.

Plus tôt ce mois-ci, Tomasz Schafernaker a été appelé pour avoir porté un costume avec un T-shirt noir en dessous.

Commentant en ligne, un fan a écrit: « Il n’a pas reçu le mémo de la chemise à carreaux. »

Un autre a ajouté: « Rentrez chez Tomasz sans vérifier #countryfile. »

Un troisième téléspectateur a déclaré: « Schafernaker n’a pas compris la mission. »

Countryfile est diffusé le dimanche sur Bbc One et est disponible sur BBC iPlayer.