Les fans de Countryfile crient: « Je ne peux pas ignorer ça! » alors que John Craven se déshabille complètement pour se présenter du bain

Les fans de COUNTRYFILE ont été stupéfaits alors que l’épisode spécial de dimanche se terminait avec des scènes de l’hôte John Craven complètement nu dans le bain.

De plus, le vétéran de la BBC, âgé de 80 ans, était bien équipé pour son séjour dans la baignoire, apportant un tuba et des canards en caoutchouc.

L’ancre de Countryfile, John Craven, a stupéfié les téléspectateurs de la BBC alors qu’il apparaissait dans le bain[/caption]

La scène surprenante est venue dans le cadre d’un montage des meilleurs moments télévisés de John, après avoir révélé qu’il présentait sur la BBC depuis 50 ans.

En tant que tel, l’émission la plus récente de Countryfile était consacrée à John’s Best Of Britain, où il a choisi ses moments forts particuliers de ses 30 dernières années dans l’émission BBC One.

Vers la fin de l’épisode, il a été vu posant sans effort dans la baignoire savonneuse.

Il a déclaré: «Je m’entraîne pour un défi que Charlotte m’a lancé lorsqu’elle a fait de la plongée avec tuba au Pays de Galles.»

Le segment, qui a vu le joueur de 80 ans brandir un tuba, faisait partie d’un défi qui lui avait été lancé lors d’un épisode précédent.[/caption]

John, né à Leeds, marquait un jalon de 50 ans sur la BBC[/caption]

Pourtant, cela a déclenché une vague de commentaires sur Twitter, avec un écrit: «Oh mon Dieu. Envie dans le bain. Je ne peux pas ignorer ça. #BrainBleach. «

Un autre a poursuivi: «Cravster dans le bain. Trop !!!! ????? #Countryfile. «

Un troisième, peut-être simplement resté stupéfait, a écrit: « Craven in a bath #Countryfile. »

John a ouvert son émission marquante avec un aperçu de sa longue carrière dans le domaine de la radiodiffusion.

Il a déclaré: «Ce printemps est assez spécial pour moi car le mois de mai marque mes 50 ans en tant que présentateur sur BBC One.

« Imagine ça! Un demi-siècle, j’ai du mal à y croire.

«Et plus de 30 de ces années ont été passées ici sur Countryfile.

« Donc, cela semble être une bonne occasion de partager avec vous certains de mes moments préférés partout en Grande-Bretagne. »





John, né à Leeds, a ajouté: «Pendant plus de trois décennies et à travers, environ 1250 épisodes de Countryfile, j’ai exploré à peu près tous les coins de la Grande-Bretagne rurale.

«Et j’ai entendu des histoires fascinantes sur ses habitants et son histoire.

»Et quelle expérience ça a été!

«Aujourd’hui, je vais revoir certains de mes endroits préférés de tout le Royaume-Uni tout en revenant sur ma vie et ma carrière.»