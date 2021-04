Share on Twitter

Les FANS ont partagé leurs théories sur un nouveau bébé Duggar, après avoir remarqué une «bosse» croissante sur la femme de Josiah, Lauren.

le Comptant sur les stars partagent déjà une fille Bella, qui a eu un an en novembre de l’année dernière.

Les fans ont émis l’hypothèse que Josiah et Lauren sont enceintes de leur deuxième enfant[/caption]

Josiah, 24 ans, et sa femme Lauren, 20 ans, étaient présents Jed Duggarmariage de samedi dernier en Arkansas, où ils se sont tous réunis pour des photos de famille pendant l’événement.

Un fan a accroché l’une des photos, puis a pris Reddit pour partager leur trouvaille.

Parallèlement à la grande réunion de Duggar, ils ont écrit: «BTS Photos de Kelsi Jo Photography – le photographe chez Jed! mariage.

«Je ne peux pas imaginer avoir autant de personnes dans ma famille. Ce serait * tellement * accablant. «

Le couple a assisté au mariage de Jed le week-end dernier[/caption]

Leurs adeptes ont remarqué une « bosse » en développement[/caption]

D’autres ont pris la liberté de zoomer sur la photo de famille, où ils ont remarqué Josiah, Lauren et Bella à l’avant et au centre.

Les fans ont été choqués en pensant que la jeune maman arborait un nouveau baby bump.

« A pris cette capture d’écran des photographes de Jedding IG – grossesse possible avec Siren? » l’un d’eux a écrit, après s’être concentré sur la mère d’un enfant vêtu d’une robe violette longue au sol.

D’autres ont sauté dans les commentaires pour être d’accord, l’un d’eux écrivant: « J’appelle définitivement. »

«Lauren est petite, donc elle se montre probablement tôt. Cela ressemble vraiment à une bosse pour moi », a spéculé un autre, ajoutant:« Sinon, c’est un gonflement grave (elle aurait pu manger du gluten?) Et un mauvais angle. »

«Je ne serais pas surpris si elle est tbh», a convenu un troisième, poursuivant: «C’est presque leur troisième anniversaire. Mais je ne serais pas surpris si elle ne l’annonçait pas d’ici là.

Un quatrième a répondu brièvement: « Lauren a définitivement l’air enceinte ici. »

Le printemps a apporté une série de mariages Duggar avec lui, comme Jed a épousé sa fiancée Katey Nakatsu plus tôt ce mois-ci.

Jed a épousé Katey après un engagement secret[/caption]

Leur union a été un choc[/caption]

Leur cérémonie a eu lieu quelques semaines seulement après le jeune frère de la personnalité de la télévision Justin, 18 ans, a épousé sa propre chérie.

Les parents de Jed Jim Bob et Michelle, assistant au mariage, avec Joy-Anna Duggar et son mari Austin Forsyth.

Le frère jumeau du natif de l’Arkansas, Jeremiah, a endossé le rôle du meilleur homme, et la sœur de Katey était la demoiselle d’honneur.

Le couple a suscité une controverse lorsque le l’épouse a récité les mots: « Je me soumettrai à votre autorité comme vous vous soumettez à Christ, » pendant la cérémonie.

Katey a déclaré qu’elle « se soumettrait » à son mari lors de la cérémonie[/caption]

Leur mariage a également été un peu un choc, car l’ensemble de leurs fiançailles a été gardé secret et hors de la vue du public.

La chaîne Youtube Sans boule de cristal a affirmé que Jed «courtisait une femme» depuis «un certain temps».

Un initié a déclaré au point de vente: «Personne n’était au courant de cela avant d’avoir reçu l’invitation.

Le couple a planifié son mariage dans deux semaines[/caption]

«La famille et les amis étaient stupéfaits que non seulement Jed sortait ensemble, mais qu’il soit fiancé et se marie dans deux semaines.»

L’automne dernier, Jed a confirmé qu’il «avait une femme», bien qu’il ne s’ouvrit pas davantage sur le sujet, jusqu’à ce qu’il peigne une citrouille d’Halloween avec le nom «Katey» pour les vacances.





Justin et sa femme Claire Spivey ont également gardé les choses secrètes, alors qu’ils se mariaient lors d’une cérémonie secrète au Texas le mois dernier.

Une source interne a révélé que malgré les «centaines» de participants à l’événement, personne n’était obligé de porter un masque.