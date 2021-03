Les fans de Counting On soupçonnent Jana Duggar, 31 ans, de sortir avec le pilote Stephen Wissmann, 27 ans, après que le couple ait pris une escapade secrète

COMPTER Les fans pensent que la célibataire Jana Duggar sort avec le pilote du Nebraska Stephen Wissmann après avoir été aperçus lors d’une escapade ensemble.

Jana, 31 ans, a été étiqueté Cendrillon Duggar par les fans, comme elle est Jim Bob et Michellela fille célibataire la plus âgée qui s’occupe de ses frères et sœurs plus jeunes.

Les fans soupçonnent maintenant que Jana fait la cour, ce qui signifie sortir ensemble, alors qu’un utilisateur de Tumblr a publié une photo de Jana à côté de Nebraska pilote Stephen Wissmann, 27 ans, pendant la fête de Noël de sa famille.

La photo était sur le blog de la famille Wissmann et a depuis été supprimée.

Un utilisateur de Reddit a déclaré à propos de la photo: « Je pense que c’est la première fois qu’elle va à Noël chez quelqu’un d’autre et est photographiée assise à côté de cet homme sur le canapé. »

Un second a dit: « Cela me semble énorme. Ils sont si proches l’un de l’autre! »

Les familles Duggar et Wissmann ont également visité Magnolia en Texas au cours du week-end, alors que Stephen semblait se tenir derrière Jana sur une photo de groupe.

Jana et Stephen sont amis sur Facebook, tandis que ses frères et sœurs Joy-Anna, Anna, Jed et Jill suivez-le sur son privé Instagram.

Le Soleil a tendu la main à Stephen, qui n’a pas nié une cour avec Jana.

Interrogé sur les rumeurs de courtoisie, il a déclaré au Sun: «Je suis occupé par mon travail. «

La famille Wissmann est populaire dans la communauté fondamentaliste, ses parents Loren et Gloria partageant 13 enfants ensemble.

Dans la biographie de Stephen sur le site Web de la famille, il est décrit comme un «homme aux multiples talents».

La description disait: «Il aime être pilote, directeur adjoint de Wissmann Enterprises, Inc., fabriquer de petits meubles et être physiquement actif grâce à des entraînements et des sports.

«Il est doué pour initier des conversations qui encouragent et stimulent, et il a un cœur pour le ministère.»

Stephen fait partie du groupe familial, car il «dirige beaucoup de nos arrangements musicaux, joue de la mandoline et de la guitare, et chante le lead et la basse».

Wissmann Enterprises, Inc. fournit des services allant des revêtements de toiture à la peinture.

La licence de pilote de Stephen a été délivrée en 2015, The Sun peut le confirmer.

Il est certifié comme pilote privé pour un avion monomoteur.

Stephen, comme Jana, est proche de sa famille, car il publie souvent des photos avec ses frères et sœurs, ses nièces et ses neveux.

Selon la rumeur, Jana sortait avec plusieurs hommes au fil des ans, bien qu’elle n’ait jamais fait de fréquentation officielle.

Elle était auparavant lié à un ami de la famille Lawson Bates, qui a maintenant une petite amie, et Caleb Williams avant qu’il ne soit arrêté et accusé d’avoir abusé sexuellement d’un mineur.

Il a plaidé coupable d’abus sexuels criminels aggravés après avoir négocié un accord de plaidoyer.

Jana révélée sur Comptant sur qu’elle est ouverte à déménager de l’Arkansas pour un homme.

Jana a déclaré à propos de son statut de célibataire: «J’étais un peu plus stricte, je voulais trouver quelqu’un qui déménagerait ou qui venait d’ici.

«Mais au fil du temps, j’ai découvert que j’aime voyager plus que je ne le pensais, donc si j’aimais vraiment un gars, je le suivrais jusqu’au bout du monde et irais là où il est.»

Elle a ajouté: « Jusqu’à présent, je n’ai tout simplement pas trouvé celui-là, mais quand il viendra, il n’a pas à rester en Arkansas. Je dois juste t’aimer tellement que j’irai avec toi. »