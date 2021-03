COMPTER Les fans soupçonnent que Joy-Anna Duggar est de nouveau enceinte.

La mère de deux enfants a partagé une nouvelle photo révélatrice avec son mari Austin et ses enfants.

Joy-Anna a partagé un doux cliché avec elle, Austin et les enfants dans la voiture ont sous-titré: « Ce fut une bonne journée. »

Le Duggars Snark Compte Reddit a commenté: « Appelez-le maintenant – Joy est enceinte. Son visage a l’air un peu bouffi IMO. La deuxième photo est de quand elle était enceinte d’Evelyn. Je me trompe probablement. »

Le compte a partagé un cliché similaire de Joy-Anna dans la voiture au début de sa grossesse avec Evelyn.

Un Redditor a commenté: « Cela ne me surprendrait pas, c’est une Duggar, bien sûr, elle est probablement enceinte. Et elle est tombée enceinte très vite après Gideon. »

Un autre a écrit: « Cela ne me surprendrait pas. C’est un peu en avance sur la prédiction de Duggar Data d’une annonce en août 2021, mais si elle est au début de sa grossesse, ce n’est que quelques mois à l’avance et je pense que les données de Joy ont probablement été supprimées lorsque Annabell était mort-née. «

Un troisième a ajouté: « Quel âge a Evelyn? Six mois ou quelque chose comme ça? Cela pourrait être les premiers stades. En relation: quel aurait été l’écart entre Gideon et Annabelle. »

Plus tôt ce mois-ci, Joy-Anna partager une photo de son fils, Gideon, sur Instagram sous-titrée: «Apprendre la patience dans la parentalité n’est pas facile pour moi … honnêtement, je pensais que j’étais une personne assez patiente jusqu’à ce que j’aie des enfants!

«Réfléchir à la façon dont mes paroles et mes actions affectent la vie de mes enfants m’a ouvert les yeux et parfois brisé mon cœur. Je peux répondre avec patience et amour ou avec colère et frustration.

«Quand quelque chose se produit et que je veux être bouleversé, j’ai essayé de me dire ‘Est-ce que cela va aider ou aggraver la situation?’ Se mettre en colère et leur crier dessus n’est jamais la bonne réponse.

«Je suis humain et j’ai fait plus de bêtises que je ne peux le compter, mais je m’efforce de faire mieux pour eux. Je prie pour que je puisse devenir une mère aimante et patiente (comme mon incroyable maman). Je t’aime, Gideon Martyn et Evelyn Mae! «

En février, le compte DuggarsSnark Reddit a également partagé une photo d’Austin et de Gideon, et derrière eux, les fans ont repéré un grand fusil posé sur une table de cuisine.

Joy-Anna et Austin a également accueilli sa fille Evelyn au cours de l’été.

Les abonnés ont commenté: « C’est horrible. Il semble qu’ils viennent de le poser sur la table après leur voyage de chasse la semaine dernière et qu’ils n’ont jamais pris la peine de le ranger. Leurs enfants pourraient être gravement blessés. Gideon pourrait facilement atteindre et attrapez-la ou montez sur la chaise et commencez à jouer avec. Leur enfant ne devrait même pas être dans la même pièce qu’une arme à feu à moins qu’elle ne soit dans un coffre-fort. Ce sont des idiots. «

Un autre a écrit: «Leurs deux enfants sont trop jeunes pour comprendre la sécurité des armes à feu. [to] verrouille ça. «

Joy-Anna Duggar aussi apparemment réconcilié avec sa sœur aînée Jill après leur querelle de famille.

La star de télé-réalité a partagé un montage de photos d’elle avec Jessa, Jana, Jinger et Jill enfants sur ses histoires Instagram.

« Les bons vieux jours. Je vous aime tous », a-t-elle écrit à côté d’un emoji de cœur d’amour.

La mère de deux enfants a sous-titré une autre collection de clichés: «Jeter le chemin du retour».

Se réconcilier avec Jill vient après que Joy-Anne a aimé un message cinglant qui a critiqué Jill pour « aérer son linge sale » avec les Duggars.

Le message du compte Instagram de DuggarBates Confessions disait: «Je me rends compte que Jill Duggar doit se distancier de la famille pour des raisons de santé mentale, mais je ne comprends pas pourquoi ils doivent rendre publics leurs problèmes avec la famille.

« S’exprimer publiquement contre eux brûlera plus de ponts entre eux. Ils disent qu’ils veulent réparer leur relation un jour, mais leurs actions ne reflètent pas cela. »