Les fans de Corrie dévastés pour Ryan Connor alors qu’Alya Nazir le jette brutalement – ​​avec une tournure déchirante

Les fans de CORRIE ont été dévastés pour Ryan Connor après qu’Alya Nazir l’ait largué à cause du mensonge sexuel diabolique de Daisy Midgeley.

Daisy – qui est jouée par l’actrice Charlotte Jordan dans le feuilleton ITV – a servi Ryan avec des cocktails et l’a amené à dormir dans son lit dans des scènes récentes.

Mais dans l’épisode de ce soir, Daisy a menti en disant que Ryan avait fait le premier pas dans une tournure déchirante qui lui a coûté sa relation.

Après que Ryan se soit réveillé dans le lit de Daisy et ait admis qu’il n’avait aucun souvenir de la nuit précédente, Daisy a prétendu qu’elle ne se souvenait pas non plus de ce qui s’était passé.

L’intrigant a ensuite délibérément dit à Alya qu’ils avaient partagé un lit, laissant Ryan admettre qu’il n’avait aucune idée s’ils avaient couché ensemble.

Alya n’a pas tardé à larguer Ryan, avant d’affronter Daisy dans le café.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

« Avez-vous couché avec mon petit ami, oui ou non ? elle a demandé à savoir.

— Non, dit Daisy.

« Alors pourquoi lui dis-tu que tu ne te souviens pas ? » a demandé Alya.

Daisy a ensuite craché d’autres mensonges pour tenter de séparer définitivement Alya et Ryan.

Toutes les dernières listes de distribution d’EastEnders, Emmerdale, Coronation Street et Hollyoaks Liste des acteurs EastEnders 2021: Qui rejoint, quitte et revient ? Liste des acteurs de Coronation Street: Nouveaux personnages, départs et retours Le casting de Hollyoaks: Nouveaux personnages, départs et retours Le casting d’Emmerdale: Nouveaux personnages, départs et retours

«Parce que je me sentais mal à propos de ce qui s’est passé. Ryan est venu vers moi », a-t-elle déclaré.

«Et oui, nous nous sommes un peu embrassés pendant cinq minutes avant de le mettre au lit. Il était trop ivre pour consentir à quoi que ce soit.

« Et croyez-le ou non, je suis une sœur avant messieurs, une sorte de fille. »

À cela, une Alya horrifiée s’éloigna.





Les fans ont été choqués par le mensonge diabolique de Daisy et dévastés pour Ryan.

Un fan a dit : « Comment Ryan va-t-il s’en sortir ? On dirait que les choses pourraient être finies entre Ryan et Alya ?? Daisy est tellement ab *** h #Corrie. «

Un autre téléspectateur a ajouté : « Daisy est vraiment horrible. J’espère que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour qu’Alya en reprenne un… #Corrie.

Un troisième intervint : « Pourquoi Alya croirait-elle Daisy plutôt que Ryan ? Je ne comprends pas @itvcorrie #Corrie.