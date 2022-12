Les fans de Coronation Street “travaillent” sur une tournure d’horreur pour Damon et son frère maléfique Harvey

Les fans de CORONATION Street sont convaincus que le nouveau venu Damon Hay va faire sortir de prison son frère Harvey Gaskell.

Damon, joué par Ciaran Griffiths, a lâché une bombe que son fils était Jacob Hay (Jack James Ryan) et son frère était le tueur Harvey (Will Mellor).

Damon est arrivé à Weatherfield

Damon aide-t-il son frère à s'échapper ?

Jacob parle à son père de son temps en tant que trafiquant de drogue

Les téléspectateurs pensent que Damon simule sa haine pour son Harvey et travaille en fait avec son frère criminel.

Lorsque Damon est arrivé sur les pavés, Jacob l’a rempli pendant son absence.

Harvey a préparé Jacob à une vie de crime, lui faisant vendre de la drogue et des pilules pour lui.

Son oncle Harvey, trafiquant de drogue, s’est cassé les jambes et l’a laissé à l’hôpital alors qu’il tentait d’échapper à l’industrie.

Damon a montré de la sympathie en disant qu’il ne voulait jamais que son fils soit blessé.

Cette nouvelle a horrifié Damon, alors il s’est arrangé pour que son frère secret Harvey soit attaqué en prison.

Mais maintenant, les fans se demandent si l’attaque était en fait une mise en scène et un stratagème pour faire sortir Harvey de prison.

Damon pourrait-il encore être en affaires avec son méchant frère ?

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Tout cela est une mise en place. Harvey va s’évader de l’hôpital.

Un autre a conspiré : « Je pense que Damon et Harvey travaillent ensemble. Le plan était d’amener Harvey à l’hôpital, afin qu’il puisse s’échapper et bientôt, vous les verrez se rencontrer et entendre Harvey dire “merci mon frère, maintenant au travail”.

Parlant de son personnage, Ciarán a expliqué : « Il a définitivement une arrière-pensée.

“Il prétend qu’il est de retour pour faire amende honorable avec Jacob et il commence lentement à établir sa confiance, mais je pense que ce sera pour le laisser redescendre.

“Il utilise juste Jacob pour son propre bénéfice, ce que vous avez l’impression qu’il a fait pendant une grande partie de sa vie.

«Il essaie définitivement de reprendre le patch de Harvey et de faire son propre truc. Il ne veut pas être dans l’ombre d’Harvey, il est là pour lui-même.

“Tout dépend de l’opportunité pour Damon et de la façon dont il peut contourner Nick et Leanne, ce qui est un peu du chantage, vraiment.

« Harvey a prêté cet argent à Nick pour Sam, qu’il a investi dans le Bistro. Mais Damon dit: “En fait, j’ai prêté cet argent à Harvey, c’est donc ma participation dans l’entreprise”.

“Nick ne veut pas que Leanne soit au courant de l’accord qu’il a conclu avec Harvey, alors c’est comme ça que Damon a eu Nick dans sa poche arrière.

“Il fait chanter Nick et le met dans une position où il ne peut rien dire à Leanne, alors il est obligé d’accepter ce que Damon veut.”

Damon va-t-il rester dans les parages ?

Ciarán a répondu: “Je pense qu’il s’accrochera à son pieu au Bistro aussi longtemps qu’il le pourra, mais s’il fait trop chaud pour le gérer, il disparaîtra en un éclair et laissera tout le monde ramasser les morceaux.”



Nick est victime de chantage

Damon utilise-t-il son fils Jacob ?