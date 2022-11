Les fans de Coronation Street “travaillent” sur le lien secret du toiletteur de Hope Stape avec le tueur en série John

FIZ Stape et Tyrone Dobbs ont été horrifiés de trouver des extraits d’un livre sur John Stape dans le journal local.

Les téléspectateurs de Coronation Street sont convaincus d’avoir découvert qui pourrait être responsable.

Fiz Stape a récemment découvert que quelqu’un prévoyait de publier un livre sur John Stape[/caption]

Les fans ont essayé de comprendre qui pourrait être responsable[/caption]

Certains téléspectateurs sont convaincus que l’autre fille de John Stape, Jade Rowan, pourrait être la coupable[/caption]

La machiniste Underworld représentée par Jennie McAlpine est allée au-delà pour mettre le passé derrière elle.

Mais la vie à Weatherfield est souvent pleine de surprises et l’histoire est toujours destinée à hanter les habitants.

Le livre parle de la vie de famille du tueur en série John Stape à l’aide d’informations fournies par un Hope Stape soigné.

Hope (Isabella Flanagan), 11 ans, est également mentionnée dans le livre comme la « progéniture » du criminel.

Les téléspectateurs d’ITV se demandent qui pourrait être l’auteur du livre depuis le début de l’histoire et pourquoi ils seraient si déterminés à terroriser Fiz.

Un fan de savon s’est tourné vers les médias sociaux et a pointé du doigt Jade Rowan, l’autre fille de John.

Ils ont écrit: “Je serais très surpris si ce n’est pas Jade derrière le dernier drame de John Stape.”

Un autre fan de savon est intervenu et a convenu: «Je me demande si l’auteur du livre pourrait être Jade? C’était l’autre fille de John Stape et quand elle est partie, elle a dit que ce ne serait pas la fin !





Jade, jouée par Lottie Henshall, a été vue pour la dernière fois dans les pavés en 2020 après avoir nourri une vendetta secrète contre Fiz.

Elle est apparue pour la première fois dans le programme en tant qu’assistante d’enseignement aidant Hope, une école à domicile débordée de Fiz, et a été progressivement présentée comme la fille secrète de John Stape.

Un troisième spectateur a demandé si l’ami en ligne de Hope pouvait être l’auteur du livre.

La jeune fille a été vue en train de parler à un ami en ligne inconnu appelé Mad Dog dans les scènes précédentes du drame basé à Manchester.

Les fans ont rapidement redouté l’issue de cette nouvelle amitié, estimant que l’ami mystérieux pouvait avoir une arrière-pensée sinistre.

“Et si la personne derrière le livre qui est en train d’être écrit sur John Stape était ce ‘Mad Dog’ Hope a parlé en ligne?”, A commenté le téléspectateur.

Un autre a fait écho: “Je parie que Hope a parlé à la personne qui a écrit le livre, c’est ainsi qu’ils ont tout découvert sur John.”

Mais il y a un autre concurrent que les téléspectateurs semblent avoir oublié – Phill Whittaker.

Le fiancé abandonné de Fiz a été attrapé par Hope plus tôt dans l’année avec la claire intention d’écrire un livre sur John Stape.

Aurait-il pu mener à bien son plan de vengeance pour son mariage raté avec Fiz ?

Des ennuis arrivent à la famille de Fiz Stape dans les prochaines scènes de Corrie.

Son compagnon Tyrone Dobbs (Alan Halsall) se fait notamment arrêter pour voies de fait après avoir frappé un journaliste.

Mais qui se cache vraiment derrière le livre ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

Jade a eu une vendetta secrète contre Fiz et n’a pas été vue depuis 2020[/caption]

Pourrait-elle essayer de secouer Fiz ?[/caption]