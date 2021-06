Les fans de Coronation Street terrifiés pour Nina Lucas alors qu’elle disparaît en état d’ébriété

CORONATION Les fans de la rue sont terrifiés pour Nina Lucas après sa disparition ivre ce soir.

Le goth en deuil – qui est joué par l’actrice Mollie Gallagher dans le feuilleton ITV – est devenu de plus en plus saoul au fur et à mesure de l’épisode – avec sa tentative de voler une bouteille de vodka dans le magasin du coin.

Nina était un gâchis ivre sur Corrie ce soir[/caption]

Carla Connor l’a attrapée – et a désespérément essayé de la joindre et de lui faire comprendre qu’elle ne trouverait pas la réponse à son chagrin au fond d’une bouteille.

Mais cela s’est retourné contre lui et Nina s’est enfuie – courant vers Summer et essayant de la faire boire avec elle.

Lorsque Summer l’a renversée, Nina a couru vers Daisy et s’est invitée au Bistro avec elle où elle a renversé plusieurs verres.

Finalement, Daisy l’a convaincue de partir et l’a ramenée chez elle.

Roy a essayé de l’aider, mais elle s’est enfuie[/caption]

Avec Daisy la déposant avec Roy, il a essayé de ramener Nina chez elle.

Il lui fit signe de se diriger vers le café mais Nina avait d’autres idées.

« Je ne suis pas une enfant », a-t-elle crié alors qu’elle commençait à danser autour de la route.

Nina peine à faire face à la mort de Seb[/caption]

« Pourquoi personne ne m’écoute ? Je vais bien », a-t-elle déclaré alors que Roy devenait de plus en plus inquiet.

Sautant dans un taxi qui passait, elle a ordonné au chauffeur de l’emmener en ville, laissant Roy crier désespérément dans la rue.

L’un d’eux a écrit : « Fais très attention Nina, tu t’engages sur un chemin très sombre. »

Un deuxième a déclaré: «Nina a vraiment atteint le mode d’autodestruction. Je ressens tellement pour elle, mais elle doit accepter l’aide dont elle a besoin.

Un autre a ajouté : « S’il te plaît, reviens Nina ! Roy peut aider.