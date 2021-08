Les fans de Coronation Street terrifiés par la réaction brutale de Hope Stape à la fausse couche d’Alina Pop

Les fans de CORONATION Street ont été terrifiés par Hope Stape après sa réaction brutale à la fausse couche d’Alina Pop ce soir.

Hope a été dévastée lorsque ses parents Tyrone et Fiz se sont séparés et est devenue de plus en plus jalouse du bébé à naître de Tyrone et Alina dans les scènes récentes.

3 Hope s’est ragaillardie en disant : « Est-ce que ça veut dire que papa rentre à la maison ? »

L’enfant à problèmes, qui avait déjà allumé un incendie dans l’usine Underworld en 2019, a mis le feu à l’appartement d’Alina cette semaine dans le feuilleton ITV après que la haine intense de Hope pour son frère à naître soit devenue incontrôlable.

L’épisode de Corrie de ce soir a vu Alina commencer à saigner peu de temps après sa sortie de l’hôpital.

Dans des scènes déchirantes, on a dit à Alina qu’elle faisait une fausse couche.

Les téléspectateurs ont ensuite regardé Evelyn annoncer la nouvelle à Hope et Ruby après avoir reçu un appel de Tyrone.

« Vous savez que vous alliez avoir un frère », a-t-elle dit aux filles. « Eh bien, Alina a perdu ce bébé. »

Les yeux de Hope s’illuminèrent et elle demanda : « Alors, n’allons-nous pas avoir un petit frère ?

« Je crains que non, non », a répondu Evelyn. « Alors ton papa et Alina vont être très tristes pendant un moment. »

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

Hope a alors demandé : « Est-ce que ça veut dire que papa rentre à la maison ?

Quand Evelyn a expliqué que Tyrone retournerait probablement vivre avec Alina dans son appartement, le visage de Hope est tombé.

En se levant, elle a crié : « Non, ce n’est pas juste. Cela aurait dû le faire rentrer à la maison.

Les fans ont été stupéfaits par le manque de remords de Hope.

L’un d’eux a tweeté : « Hope a besoin d’une aide sérieuse. Bientôt. Ou un spin-off d’une série de tueurs en série dans environ 6 ans. »

Un autre a ajouté : « L’espoir est un enfant démon. »

3 Cependant, elle avait l’air inquiète lorsque la police a commencé à renifler