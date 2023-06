Les fans de Coronation Street sur le bord de leur siège alors que Sarah Barlow prend une décision importante concernant une grossesse de choc

Les fans de CORONATION Street ont été laissés sur le bord de leur siège après que Sarah Barlow ait pris une énorme décision concernant sa grossesse de choc.

Le personnage – interprété par Tina O’Brien – commence tout juste à remettre son mariage avec Adam Barlow sur les rails, après sa brève liaison avec le trafiquant de drogue Damon Hay.

TVI

Les fans de Cpronation Street ont été laissés sur le bord de leur siège après que Sarah Barlow ait pris une énorme décision concernant sa grossesse de choc[/caption] TVI

Sarah a eu une brève liaison avec le trafiquant de drogue Damon Hay[/caption] TVI

Elle ne sait pas si le bébé est son mari ou celui d’Adam[/caption]

L’épisode de ce soir s’est ouvert avec Sarah et Adam (Sam Robertson) tous adorés, avant que Sarah ne se dirige vers les Rovers pour boire un verre.

Cependant, dès qu’elle a pris une gorgée de son vin blanc, elle s’est sentie malade et est rentrée chez elle, réalisant soudainement ce qui pouvait en être la cause.

Effectivement, le test de grossesse qu’elle a acheté a donné un résultat positif, mais Sarah ne sait pas si le père est Adam ou Damon.

Alors que certains fans de savon auraient pu s’attendre à ce que Sarah garde la nouvelle secrète d’Adam, elle lui a dit dès qu’il est rentré du travail.

Adam a été à juste titre stupéfait et a demandé: « Avez-vous une idée si cet enfant est le mien ou celui de Damon? »

Quand elle a répondu non, un Adam exaspéré a demandé : « Pas de prépondérance des probabilités ? Si vous deviez parier dessus ? Devinez, fiez-vous à votre instinct, je ne sais pas !

Pendant qu’ils parlaient, une Sarah émue a déclaré: « Je pense que c’est mieux si j’ai un licenciement. »

Alors que son mari la regardait et ne disait rien, elle a ajouté : « Je voulais juste être honnête avec toi, je t’aime tellement que je ferais n’importe quoi pour sauver notre mariage. »

Adam est sorti pour avoir de l’espace, et après une conversation avec Daniel, il est revenu et a suggéré qu’ils pourraient faire un test ADN non invasif sur le bébé pour établir qui est le père.

Sarah a accepté, mais dans une scène ultérieure, elle a voulu clarifier où ils en étaient avec les choses.

Elle a demandé : « Comment allez-vous vous sentir si le bébé n’est pas à vous ? J’ai besoin de savoir, avons-nous un avenir ensemble ?

Adam lui a dit qu’ils l’ont fait sinon il ne serait pas là maintenant, mais elle a dit : « Que se passe-t-il quand nous découvrons la vérité, et alors ? Je veux que ce bébé soit à toi de tout mon cœur, mais et si c’était à Damon ?

« Je suppose que vous voudriez que j’avorte ? »

Adam a répondu solennellement: « Tu as dit que tu le ferais, est-ce que ça va? »

Sarah a dit que tout allait bien et Adam a répondu: « Alors, nous savons où nous sommes » avant de quitter la pièce et une Sarah à l’air en conflit derrière.

Les fans de Coronation Street se sont rendus sur Twitter pour discuter de la dernière tournure de la relation du couple.

L’un d’eux a écrit: « Pas UN AUTRE scénario d’avortement? »

Un autre a ajouté: « Je ne sais pas si #corrie essaie de nous faire sentir désolé pour Sarah ou non, mais elle a tout apporté par elle-même. »

Un troisième a tweeté: « Il veut juste qu’elle souffre, Damon était plus en colère à propos de la perte de Sarah qu’Adam ne l’était. »

Coronation Street continue sur ITV1 et ITVX.