Les fans de Coronation Street stupéfaits par le nouveau look dramatique de Kimberly Hart-Simpson

Kimberly Hart-Simpson de CORONATION Street a choqué les fans avec un nouveau look dramatique.

L’actrice de 34 ans, qui était Nicky Wheatley dans le feuilleton, a troqué ses cheveux blonds pour une brune après avoir quitté les Cobbles.

Kimberly Hart-Simpson était blonde dans Coronation Street[/caption]

Elle a posté une photo d’elle-même sur Instagram avec un bras sur le rebord de la fenêtre en écrivant : « On dirait la couverture d’un nouveau documentaire ‘Window-silly’. »

Un fan lui a dit: « Wow cheveux bruns vous avez l’air incroyable » tandis qu’un autre a qualifié le look de « superbe ».

L’actrice, qui a également joué dans Hollyoaks, a rejoint Corrie l’été dernier mais a été exclue, la porte laissée ouverte pour son retour.

Elle a dit à l’époque qu’elle « donnerait mon t * t gauche pour revenir, très franchement » et a continué à jouer dans Celebs Go Dating de cette année.

Elle a l’air tout aussi glamour après avoir révélé sa coiffure brune[/caption]

Kimblerly, posant devant Roy’s Rolls, souhaite retourner à Corrie[/caption]

Aujourd’hui, l’actrice a partagé une photo d’elle sur le tournage de Corrie – un an jour pour jour depuis son arrivée.

Elle a écrit : « Exactement un an depuis la diffusion du premier Corrie Epps. Ça a été un vrai fou. J’ai pleuré devant le jeu de flanelle gaff de Rita.

« Je portais un joli cardigan bleu droit. Je suis allé sur @celebsgodating puis je suis devenu le meilleur ami de @waynelineker.

« Certains diront que j’ai atteint un sommet trop tôt. J’aimerais penser que cela ne fait que commencer.

Elle a posté une photo avec son ami et ancien co-star Rob Mallard[/caption]

Daniel et Nicky partagent une scène tendue à Coronation Street en juin dernier[/caption]

L’actrice a parlé de son temps avec Wayne Lineker sur Celebs Go Dating[/caption]





Elle a conclu : « Je suis reconnaissante pour ce voyage. Les hauts, les bas et les intermédiaires. »

Kimberly a posé plus tôt avec Rob Mallard de Corrie en disant à propos de la star de Daniel Osbourne: « Un an après notre premier epp à Corrie et je ne peux pas vous dire combien j’ai d’amour pour lui.

«Je savais que j’aimerais passer du temps là-bas, mais cela s’est encore amélioré lorsque des amitiés de longue date se sont formées. . «