Les fans de Coronation Street stupéfaits alors que Sam Blakeman joue aux côtés de son célèbre père réel

La star de CORONATION Street, Jude Riordan, a révélé que son père dans la vraie vie est réalisateur sur le feuilleton.

Le jeune acteur – qui interprète Sam Blakeman depuis 2020 – a posé aux côtés de son papa Paul Riordan sur le plateau du feuilleton d’ITV.

Instagram

La star de Corrie, Jude Riordan, a révélé que son vrai père, Paul, est réalisateur sur le feuilleton[/caption] Instagram

Les fans ont été stupéfaits par la ressemblance entre le père à l’écran de Paul et Jude, Nick[/caption]

Paul est connu pour avoir réalisé de nombreux épisodes de feuilletons, dont Emmerdale, Hollyoaks et Casualty, et travaille souvent dans les coulisses des célèbres pavés.

Jude a partagé une jolie photo de son père Paul le serrant fort dans ses bras.

Le talentueux acteur a écrit: “Quand tu n’as pas été bien mais que tu ne peux pas manquer ta première scène de Corrie réalisée par ton père.”

Paul a ensuite rejoint la famille à l’écran de Jude pour une photo de groupe, souriant aux côtés de l’acteur Ben Price et de la star de Leanne Battersby, Jane Danson.

EN SAVOIR PLUS SUR LA RUE DU COURONNEMENT À L’AFFÛT Spoilers de Coronation Street : Stephen tue à nouveau après une situation humiliante ? affaires et plaisir Coronation Street: Sarah Platt se rapproche de Michael alors qu’ils font équipe

Mais les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la ressemblance étrange entre le père à l’écran Nick et le vrai père Paul.

L’un d’eux a écrit: “Votre père est le sosie de votre père Corrie… wow.”

Un autre a fait écho: “Il ressemble au frère de Nick!”

Un troisième a convenu: “Omg combien ton père et Nick se ressemblent!”

Comme un autre fan a jailli: «Excellent travail Jude. J’adore te regarder jouer, tu es un jeune acteur tellement doué !”





Sam est le fils de Nick Tilsley et Natasha Blakeman et est devenu un favori des téléspectateurs pour sa nature curieuse et sa gestion de la mort de sa mère.

La semaine dernière, l’écolier a affronté le tueur Harvey lors d’une réunion de justice réparatrice.

Les téléspectateurs savent qu’Harvey a abattu la mère de Sam, Natasha, dans une affaire d’identité erronée.

Le trafiquant de drogue pensait qu’il tuait Leanne Battersby après qu’elle ait mis fin à son gang de trafiquants de drogue.

Sam a cessé de parler après la mort de sa mère et il a eu du mal à faire face à toutes les questions qu’il se posait.

Ayant décidé d’affronter Harvey, Sam a commencé à lui écrire des lettres et s’est mis à convaincre son père Nick de le laisser faire.

Alors qu’Harvey essayait de faire front, Sam l’interrogea calmement sur les raisons pour lesquelles il avait tué sa mère.

Il a posé des questions sur la propre mère de Harvey et a demandé si elle aurait été fière de ses choix.

Harvey a défendu sa défunte mère, décédée d’un cancer, mais Sam a souligné les similitudes entre sa mère – et c’en était trop pour Harvey.

En savoir plus sur le soleil LAVAGE Quatre problèmes de santé qui pourraient être liés au fait de ne pas laver suffisamment vos draps TÊTE DE POMME DE TERRE Foodie partage une recette de pommes de terre rôties croustillantes – ce sont les meilleures que vous aurez jamais mangées

Il a couru hors de la pièce, disant à Sam qu’il en avait fini avec lui et qu’il ne voulait plus entendre parler de lui.

À la fin de l’épisode, Harvey s’est effondré dans sa cellule – la parole de Sam brisant ses barrières.

Instagram

Paul travaille dans les coulisses de la réalisation de feuilletons[/caption]