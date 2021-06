CORONATION Les fans de la rue ont été stupéfaits après le retour de Ruby Dobbs hier soir – et avaient l’air « dix ans plus vieux ».

La jeune – qui est jouée par Macy Alabi dans le feuilleton ITV – a été informée par son père Tyrone et la « maman pour toujours » Fiz que sa mère biologique Kirsty Soames était décédée.

ITV

Les fans de Coronation Street ont été émerveillés par l’apparence de Ruby Dobbs adulte hier soir[/caption]

Plus tôt cette semaine, Tyrone a appris que son ex-fiancée abusive était décédée d’un anévrisme.

Malgré tout le chagrin et la douleur qu’elle lui a causé, la nouvelle a durement frappé le mécanicien et il a trouvé qu’elle expliquait tout à sa fille de neuf ans.

Tyrone a dit à Ruby : « Tu sais que nous avons parlé de maman comme étant ta maman pour toujours, n’est-ce pas ? Mais il y avait une autre dame qui t’a fait pousser dans son ventre ?

« Eh bien, hier soir, nous avons appris qu’elle était décédée. C’est triste. C’est normal que tu sois triste ou pas et c’est bon de ressentir n’importe quoi ou rien… est-ce que ça a du sens ? »

ITV

Le jeune est joué par Macy Alabi depuis 2012[/caption]

Heureusement, son ex Fiz est à ses côtés pour l’aider dans la situation difficile.

« Je te dis ce que je pense, pourquoi n’allons-nous pas tous au parc ? Réfléchissez-y, nous pourrons peut-être en parler plus tard », a-t-elle déclaré.

Mais les fans de la série à succès ont été étonnés de voir à quel point Ruby était différente dans sa scène de retour.

Bien que l’écolière ait été mentionnée dans des commentaires de passage, elle n’était plus sur nos écrans depuis un certain temps.

ITV

Tyrone et Fiz ont annoncé la nouvelle à Ruby dans des scènes déchirantes hier soir[/caption]





Les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour partager leur choc devant son apparence d’adulte.

L’un d’eux a écrit : « Comment Ruby a-t-elle vieilli de 20 ans depuis la semaine dernière ? #coronationstreet #corrie.

Un autre a demandé : « Ont-ils refondu Ruby ou est-ce la même fille qui a l’air beaucoup plus âgée #corrie. »

Un troisième intervint : « Ruby a bien grandi depuis la dernière fois que nous l’avons vue ! #Corrie. »

ITV

Les fans ne pouvaient pas se remettre de la croissance de Ruby au cours de la dernière année[/caption]

Tyrone et Kirsty se sont réunis en 2011, et bien qu’il prévoyait de la quitter à cause de ses problèmes de colère, elle est tombée enceinte de Ruby.

Il a essayé de travailler sur leur relation mais elle a commencé à blesser physiquement Tyrone et il s’est tourné vers Fiz pour obtenir de l’aide.

Les copains ont commencé à se voir en secret, et Kirsty est restée furieuse quand elle a découvert qu’ils voulaient aller plus loin dans leur relation.

Au cours d’une violente dispute, l’agresseur est tombé dans les escaliers et a blâmé Tyrone, disant qu’il était l’agresseur et a presque fini par aller en prison pour cela.

ITV

Tyrone était en couple avec la mère de Ruby en 2011[/caption]

Cependant, elle a rapidement avoué la vérité et a dit à Tyrone qu’une fois qu’elle serait sortie de prison, elle resterait hors de son chemin et de celui de Ruby.

La mort de Kirsty n’est pas la seule chose à laquelle Tyrone pense en ce moment, car sa nouvelle petite amie Alina Pop lui a récemment dit qu’elle était enceinte de son enfant.

Ils se sont réunis après avoir commencé à dormir ensemble dans le dos de Fiz.

Hier soir, le couple a choqué les fans après avoir pris la décision de garder le bébé après avoir traversé une période difficile dans leur relation.





Après une journée d’organisation des funérailles de Kirsty, le mécanicien est rentré chez lui et lui a dit qu’ils pouvaient le faire fonctionner.

Bien qu’il lui ait dit de garder la nouvelle secrète pour le moment.

Les choses vont-elles s’arranger entre les deux ?

