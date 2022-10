Les fans de Coronation Street sous le choc alors que Summer Spellman prend une décision qui changera sa vie concernant la grossesse

Les fans de CORONATION Street ont été sous le choc après que Summer Spellman ait pris une décision qui a changé sa vie au sujet de sa grossesse.

L’adolescente a récemment découvert qu’elle était enceinte du bébé de son petit ami Aaron.

TVI

Les fans de Corrie ont été choqués par l’admission de la grossesse de Summer[/caption]

TVI

La nouvelle du bébé s’était échappée pendant le déjeuner chez les Rovers[/caption]

Paul Foreman s’est rendu compte qu’elle attendait après que sa sœur Gemma ait trouvé un test de grossesse positif dans la veste qu’elle avait ramassée – et il l’a reconnu comme étant celui de Summer.

Dans l’épisode de ce soir, Paul a promis de ne pas donner de ses nouvelles à Billy, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lors d’un déjeuner chez les Rovers.

Summer et Aaron avaient rejoint Billy et le couple Esther et Mike, mais lorsque Paul s’est ensuite présenté, il a laissé échapper la nouvelle par inadvertance, laissant le vicaire choqué.

Summer s’est sentie dépassée et a quitté le pub, seulement pour qu’Esther la retrouve plus tard et s’ouvre sur son propre désir d’être mère.

En savoir plus sur Coronation Street RALENTI La star d’Evelyn de Coronation Street rompt le silence sur le moment où elle reviendra au savon RAMPANT LOIN Spoilers de Coronation Street: Spider contraint à une décision terrible sur Toyah

Lorsque son mari Mike l’a rejointe, le couple a demandé à Summer, stupéfaite, si elle envisageait de porter le bébé à long terme afin qu’ils puissent ensuite l’adopter une fois qu’il serait né.

Summer a dit qu’elle y réfléchirait avant de tout raconter à Aaron au café.

Le couple a commencé à peser le pour et le contre d’avoir le bébé eux-mêmes, par rapport au bébé adopté.

Summer a également souligné que le fait de porter un bébé à terme pourrait causer toute une série de problèmes liés à son diabète et à ses expériences passées avec des troubles de l’alimentation, et il n’est donc peut-être pas judicieux d’aller de l’avant.





Aaron a gentiment dit qu’il pouvait faire un bon père, et bien que Summer ait accepté, elle a rapidement ajouté qu’il était trop tôt pour eux.

Pendant ce temps, à l’appartement, Billy et Paul ont informé Todd de la nouvelle surprenante, et alors que le trio discutait de la situation difficile de Summer, elle est revenue.

Alors qu’ils avaient l’air penaud, elle les gronda en disant : « Cela a été l’une des décisions les plus difficiles de ma vie… la plus difficile, et ici vous en discutez tous comme si vous aviez toutes les réponses.

“Vous n’avez aucune idée de ce que je traverse.”

Billy s’est excusé tandis que Paul a ajouté: “Tout ce que nous voulons, c’est vous aider à prendre la bonne décision.”

Elle a répondu: “Ouais, ne vous embêtez pas, parce que moi et Aaron avons déjà pris notre décision.”

En savoir plus sur le soleil COUP DE MAIN De l’argent gratuit que vous pouvez obtenir sur Universal Credit ce Noël, vous n’avez PAS à rembourser CA NE FONCTIONNE PAS Mes 20 minutes de route prennent 2 HEURES en raison de travaux sur une piste cyclable que personne n’utilisera

Alors que les hommes disaient qu’ils la soutiendraient quelle que soit sa décision, Summer leur a dit : “Je sais ce que je vais faire… Je vais me faire avorter.”

Au fur et à mesure du générique, les téléspectateurs de Coronation Street se sont rendus sur Twitter pour discuter des scènes.

L’un d’eux a écrit: “J’espère que l’été n’est pas trop précipité!”

Un autre a ajouté: “Summer va avorter. Elle a pris la bonne décision. Elle sent que c’est trop tôt et elle tient compte de son diabète. Ce couple était aussi trop insistant.

Un troisième a tweeté: “Un avortement, Summer a enfin décidé.”

Coronation Street est diffusé sur ITV et est disponible sur ITV Hub.

TVI

Esther et Mike ont demandé à Summer d’être leur mère porteuse[/caption]

TVI

Aaron a dit qu’il ferait un bon père[/caption]

TVI

Les pères de Summer ont été choqués par sa décision[/caption]