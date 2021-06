Les fans de Coronation Street sous le choc alors que Rita Tanner fait arrêter Sharon Bentley pour complot de gangs de drogue

Les fans de CORONATION Street sont sous le choc après que Rita Tanner ait fait arrêter Sharon Bentley pour avoir fait partie du gang de la drogue.

Le marchand de journaux – qui est interprété par l’actrice Barbara Knox dans le feuilleton ITV – a été choqué lorsque Sharon est arrivée dans son appartement ce soir après avoir été violemment battue par l’homme de main de Harvey.

ITV

Rita a pris la décision difficile de faire arrêter Sharon dans le Corrie de ce soir[/caption]

Elle a supplié Rita de l’aider – et a demandé les 10 000 £ qu’elle lui avait rendus pour financer une nouvelle vie ailleurs à l’abri de la vengeance de Harvey.

Rita a disparu dans sa chambre pour parler à la banque afin d’organiser le transfert de l’argent dont Sharon avait besoin.

En offrant à Sharon une vodka et un tonic, elle a gagné du temps en lui disant: « Je ne sais pas pourquoi je fais la fête – j’ai dix mille de moins. »

Mais alors que Sharon commençait à espérer qu’elle pourrait échapper à la justice pour sa part dans le plan écoeurant de Harvey – Jenny Connor est arrivée.

ITV

Sharon a été vue en train d’essayer de fuir les flics[/caption]

En entrant chez Rita pour vérifier qu’elle allait bien, Jenny a été horrifiée et a crié : « Elle est diabolique – vous le savez, n’est-ce pas ?

« Je le savais, je savais que quelque chose se passait. Pourquoi voudriez-vous qu’elle soit ici ? Vous pourriez avoir des ennuis si vous hébergez un criminel recherché.

Cependant, alors que Jenny faisait rage, il est devenu clair que Rita était en train de livrer Sharon – alors que les sirènes retentissaient et se rapprochaient de plus en plus.

ITV

Les flics l’ont rattrapée et elle a été arrêtée[/caption]

Dévastée, Sharon s’est enfuie mais elle a été coupée à chaque tournant.

La police l’a arrêtée, soupçonnée de fournir des drogues de classe A et l’a emmenée.

Et maintenant, les fans ont hâte que Sharon s’en prenne à son neveu – et le renvoie pour de bon.

Tant qu’Harvey ne la fait pas tuer.





L’un d’eux a écrit : « OUI, Sharon a finalement été arrêtée, mais Rita pourra-t-elle un jour se pardonner ? »

Un deuxième a dit : « Bravo Rita. Elle s’est moquée de toi une fois de trop !

Un autre a ajouté : « Oui Rita ! Et Dieu merci, la police l’a coupée. Je n’étais pas d’humeur pour un long discours !