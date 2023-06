Les fans de Coronation Street sous le choc alors que le personnage bien-aimé annonce des plans de sortie

Les fans de CORONATION Street ont été choqués ce soir après qu’un personnage bien-aimé a annoncé ses plans de sortie.

L’épisode a vu Ryan Connor affronter Daisy Midgeley après avoir finalement découvert qu’elle le pêchait et prétendait être Crystal.

Ryan a confronté Daisy après avoir découvert qu’elle faisait semblant d’être Crystal[/caption] TVI

Ryan a menacé de parler à Daniel de son baiser avec Daisy[/caption]

Ryan a qualifié Daisy de « menteuse » et a déclaré qu’il ne voulait plus jamais la revoir, mais le couple a continué à avoir un certain nombre de confrontations dans son appartement tout au long de l’épisode.

À un moment donné, Ryan, qui avait bu, a menacé de parler au fiancé de Daisy, Daniel, des deux baisers qu’ils avaient partagés récemment, et elle l’a supplié de ne pas le faire.

Sans se décourager, Ryan se dirigea vers les Rovers et commença à dire à Daniel ce que Daisy avait fait, mais quand Daniel fit référence à son fils Bertie, Ryan changea d’avis.

Plus tard, il a dit à Daisy qu’il ne voulait pas briser une famille, avant de la secouer en suggérant qu’elle avait des sentiments pour lui après tout.

Daisy – de manière peu convaincante – a nié ses affirmations et a quitté l’appartement pour la dernière fois, avant de rentrer chez elle et de dire à Daniel qu’ils devaient déménager et avoir leur propre logement.

« Je veux que nous soyons une famille » lui dit-elle alors qu’ils s’embrassaient dans la cuisine.

Daniel a accepté mais a ajouté: « Nous devrons peut-être attendre quelque chose d’un peu plus local. »

Mais Daisy a suggéré: «Ou, nous pourrions nous déplacer plus loin. Didsbury peut-être.

Daniel a rapidement réfléchi avant d’accepter en disant « Je pense que c’est une excellente idée, une petite aventure juste nous trois. »

Daisy lui a alors dit qu’elle « avait tout couvert » avant de s’asseoir à la table du dîner et de supprimer le numéro de Ryan.

Les téléspectateurs de Coronation Street se sont immédiatement rendus sur Twitter pour discuter des projets de Daisy de quitter les Cobbles au milieu de son drame avec Ryan.

L’un d’eux a écrit : « Daisy essaie de se tromper, n’est-ce pas ? Elle est amoureuse de Ryan et elle doit s’enfuir parce qu’elle ne peut pas se faire confiance.

Un autre a ajouté: « La culpabilité en déplaçant Daisy. »

Un troisième a tweeté: « Oui Daisy, mieux vaut que toi et Daniel déménagez à Didsbury pour qu’il ne sache rien pour vous et Ryan puisse traîner plus longtemps … n’a jamais dit personne. »

Coronation Street est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.

Daisy envisage de quitter Weatherfield et de s’éloigner[/caption]