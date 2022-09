Les fans de Coronation Street sous le choc alors que la sortie de Kelly Neelan est révélée après une fusillade d’horreur

Les fans de CORONATION Street sont sous le choc après que Kelly Neelan ait laissé Weatherfield en vie après la fusillade d’horreur.

L’actrice Millie Gibson a quitté le feuilleton après quatre ans avec sa sortie ce soir.

TVI

Millie Gibson tire sa révérence sur les pavés dans une confrontation dramatique ce soir[/caption]

TVI

Elle a récemment découvert que Gary Windass avait tué son père Rick[/caption]

Elle avait engagé un gangster appelé Kieron pour tuer Gary Windass pour elle – mais elle a été trahie et il prévoyait de la préparer au meurtre.

Kelly a été emmenée dans un ancien moulin et forcée de grimper sur le rebord.

Kieron a essayé de la forcer à sauter sous la menace d’être abattue – mais elle a refusé.

Au lieu de cela, Gary a sauté et a supplié Kieron de le tuer et de laisser Kelly partir – mais il a refusé, décidant à la place de tirer sur Kelly.

Plus d’histoires de Corrie secrets d’été Corrie révèle un secret époustouflant derrière une scène d’enterrement macabre dans la forêt RÔLES EXPOSÉS À l’intérieur du passé hollywoodien oublié de la star de Pat Lally de Coronation Street

Mais au dernier moment, Aadi est apparu et s’est jeté devant le pistolet et s’est fait tirer dessus pour ses ennuis.

Kieron a essayé de tirer sur Kelly mais l’arme s’est bloquée, laissant suffisamment de temps à la police pour les rejoindre alors que Kieron s’échappait.

Kelly et Gary se sont précipités à l’hôpital avec Aadi, qui allait bien, et Kelly a pris la décision de le laisser à Weatherfield et de commencer une nouvelle vie seul.

Mais avant que Kelly ne parte, Gary l’a suppliée de lui dire ce qui s’était réellement passé.

“Je lui devais de l’argent”, a-t-il déclaré.

« Il a commencé à menacer Sarah et les enfants. Il m’a dit qu’il avait pris Sarah en otage et m’a demandé de le retrouver dans les bois, alors je l’ai fait.

«Il est venu vers moi et nous nous sommes battus et je l’ai frappé – et il est tombé, c’était tout. Je n’ai jamais voulu le tuer, c’est juste ce qui s’est passé.

Gary a ajouté : « Il allait tuer ma famille et les enfants. C’était lui ou eux.

“Je suis venu pour t’aimer Kel”, lui a-t-il dit.

« Tu es comme la fille que je n’ai jamais dirigée. Je me vois tellement en toi. C’est comme si nous étions pris entre être bons et endommagés. Au fond, nous ne sommes pas de mauvaises personnes.

Alors que Kelly le confrontait furieusement au fait que sa mère Laura était responsable, Gary a révélé qu’il n’avait rien à voir avec cela.

“La police ne vient pas”, a révélé Kelly.

« Je ne leur ai pas parlé de toi. Tu allais mourir pour moi sur ce toit. Donc je suppose que d’une certaine manière, nous sommes quittes.

« Je n’ai pas pu te tuer, mais je ne pourrai jamais te pardonner. Et je n’ai pas annulé le coup pour toi. Je l’ai fait pour Liam et Jake parce que je ne pouvais pas enlever leur père comme tu l’as fait pour moi.

Elle a ajouté : « Je ne veux pas être Kelly Neelan, je ne veux être Kelly personne. Je veux juste être Kelly.

Gary a de nouveau essayé de la faire rester et lui a dit qu’il l’aimait.

Elle a répondu: “Je t’aime aussi, mais tout était basé sur un mensonge à la fin, n’est-ce pas?”

Sur ce, Kelly est sortie avec juste un fourre-tout de ses affaires avant de quitter Weatherfield à pied pour toujours.

Les fans sont sous le choc à sa sortie.





L’un d’eux a écrit : « J’ai vraiment aimé Kelly – dommage qu’elle s’en aille. C’est une actrice fantastique.”

Un second a dit : « Non, je suis désolé, mais Kelly méritait une meilleure sortie que celle-ci ? Tout cela était un peu tiré par les cheveux, n’est-ce pas ? »

Un autre a ajouté: “Je suis content que Kelly ne soit pas morte, mais triste de la voir partir!”

TVI

Elle a essayé de se venger – seulement pour que son plan se retourne contre elle[/caption]